CHP'li Tuncay Özkan'dan sosyal medya düzenlemesine karşı çağrı: Sonuna kadar direneceğiz!
AKP’nin sosyal medya düzenlemesine karşı CHP'den çağrı geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, ''Gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz'' dedi.
AKP’nin sosyal medya düzenlemesine ilişkin yasa teklifi bu hafta meclise sunuluyor. AKP Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili hazırlanan teklifin içeriğine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Zengin, düzenlemede en önem verdikleri konunun 'muhatap' bulmak olduğunu söyledi. Planlanan düzenlemede, özgürlük hak ihlali şikayetinde sosyal ağ sağlayıcılarından cevap talep edildiği ancak gereklilikleri yerine getirmezse cezai yaptırım uygulanacağı belirtildi.
Bu açıklamanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
Özkan, şu ifadeleri kullandı:
''Sosyal medyayı sansürleyecek düzenlemeye karşı öncelikle gençleri ve bütün kullanıcıları özgürlüklerini savunmaya çağırıyoruz. İfade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bu düzenlemeye karşı bütün mecralarda kullanıcılar özgürlüklerini savunmalıdır. Sonuna kadar direneceğiz!''
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