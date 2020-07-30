CHP'li Ünsal'dan Covid-19 tablosundaki değişikliğe tepki: Gerçekleri gizleyemezsiniz
CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, Sağlık Bakanlığı’nın COVİD-19 tablosundaki değişikliklerine tepki göstererek “Gerçekleri gizleyemezsiniz. Sadece yüzde 40 doğruluğu olan testlerle virüsü yaydınız. Pandemiyi de yanlış yönettiniz” dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan COVİD-19 tablosundaki verilerin açıklanmasına yönelik değişiklikler tartışma yararattı. Bakanlık “yoğun bakım hasta sayısı” ve “entübe hasta sayılası” verileri kaldırarak yerine “hastalarda zatüre oranı” ve “ağır hasta sayısı” olarak değiştirdi. Bakanlığın değişikliğine CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, tepki gösterdi.
“AKP SAĞLIĞA ZARARLIDIR”
Bakanlığa koronavirüs tablolarının neden değiştirildiğini soran Ünsal, “Yoğun bakım ve entübe hasta sayısı neden tablodan çıkarıldı? Gerçekleri gizleyemezsiniz. Sadece yüzde 40 doğruluğu olan testlerle virüsü yaydınız. Pandemiyi de yanlış yönettiniz. Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. AKP sağlığa zararlıdır” dedi. Ünsal, kullanılan test kitlerinin doğruluğunun yüzde 40 olduğunun ortaya çıktığını anımsatarak virüsün yayılmasında bu testleri kullanan yetkililerin sorumlu olduğunu ifade etti.
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