CHP'li Utku Çakırözer: Koltuk yaratmak için köklü sanayi kuruluşlarına kıydınız
Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Eskişehir’deki TÜLOMSAŞ, Adapazarı'ndaki TÜVASAŞ ve Sivas'taki TÜDEMSAŞ’ın Ankara’da kurulan Türkiye Raylı Sistemler Anonim Şirketi'ne (TÜRASAŞ) bağlanmasını TBMM gündemine taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski yöneticilerine koltuk yaratmak için Eskişehir'deki, Adapazarı'ndaki, Sivas'daki yerli ve millî tesislerimize kıydınız. Bizler aynı tank palet fabrikasının özelleştirilmesinde olduğu gibi, yurt dışında bir yerlere pazarlanacağından, peşkeş çekileceğinden endişe duymaktayız. Birleşmenin amacı buysa, bu Eskişehir'e ve Türkiye'ye ihanet olacaktır” dedi.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Eskişehir’deki TÜLOMSAŞ ile Adapazarı'ndaki TÜVASAŞ ve Sivas'taki TÜDEMSAŞ’ın Ankara’da TÜRASAŞ ismiyle kurulan şirkette birleştirilmesini TBMM gündemine taşıdı. Çakırözer, Ankara’da kurulan şirkete ilişkin belirsizliklere dikkat çekerek “Yeni şirket kurulalı beş ay oldu. Ortada sadece ismi var. Binası yok, adresi yok, görev tanımı yok, hedefleri yok. Neyi nasıl yapacağı belli değil. Sadece atanan yöneticileri belli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ayrılmak zorunda kalan bürokratlara Ankara'da ballı koltuklar hazırlanmış. İyi ama birilerine koltuk yaratmak için 126 yıllık birikime kıymaya değer mi” diye sordu.
“KAZANIMLAR KAYBOLACAK”
Raylı sistemler alanında üretim kapasitesi olan üç tesisin Ankara'da kurulacak merkezden yönetilmesinin işleri daha da zorlaştıracağını belirten Çakırözer, “Dört farklı şehirde karar alma süreçleri ve uygulaması zaman ve verim kaybına neden olacak. Pazarlama ve siparişe karar verme süreçleri uzayacak. Merkezi alım yöntemleri yüzünden malzeme tedarikinde gecikme yaşanacak ve ürün teslimatları yapılamayacak. Bugüne kadarki kazanımlar, yapılan yatırım kaybolacak. Yetişmiş personeli fabrikalarda tutmakta zorluk çekilecek. Tüm bu olumsuz sonuçları nedeniyle Eskişehir'imizde büyük kaygı var” dedi.
“PEŞKEŞ ÇEKİLECEĞİ ENDİŞESİ”
Çakırözer, “Eskişehir'deki TÜLOMSAŞ'ın, Adapazarı'ndaki, Sivas'daki yerli ve millî tesislerimizin, aynı tank palette olduğu gibi, yurt dışında bir yerlere pazarlanacağından, peşkeş çekileceğinden endişe duyulmakta. Eğer gerçekten bu birleşmenin amacı buysa, bu, sadece Eskişehir'e, Sivas'a, Sakarya'ya değil Türkiye'ye yapılacak bir ihanet olacaktır. Yol yakınken bu adımdan vazgeçin. Gelin, birlikte Meclis’te bir araştırma komisyonu kuralım, TÜLOMSAŞ'ımıza sahip çıkalım, üreten, teknolojik birikimi, rekabetçi gücü olan tüm kurumlarımıza hep birlikte sahip çıkalım” çağrısında bulundu.
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