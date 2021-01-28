CHP’li vekil Ali Mahir Başarır: “Meclis aydınlatılırken, ülkenin geleceği karartılıyor”

28 Ocak 2021 Perşembe, 19:50

Başarır, TBMM Genel Kurulu’nda, Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılan ihalelerde usulsüzlük olup olmadığının araştırılması amacıyla verilen araştırma önergesi üzerinde konuştu. Başarır, “Meclisin aydınlatmasını Cengiz İnşaat aldı. Ama unutmayın burayı aydınlatırken bu ülkenin geleceğini karartıyor bu şirketler” dedi.

CHP’li Ali Mahir Başarır, AKP’nin Kamu İhale Kanunu’nda 60 kez kanunla ve 8 kez de Kanun Hükmünde Kararname ile olmak üzere toplam 198 maddesinde değişiklik yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Bir kanunda bu kadar değişiklik olur mu? Bunun sebebi 5 şirket. Bu 5 şirket ne zaman büyük bir ihaleye girecek olsa ihale kanunu değişiyor. Birçok usulsüzlük var. Bunların bazısı Sayıştay Raporları, bazısı arkadaşlarımız, bazısı da gazeteciler tarafından çıkartılıyor. Mesela Ovit Tüneli, Rize- Erzurum arasındaki tünel. Bu tünelin yapımındaki bir iş, hakkediş 19 bin lira. Bunu Sayıştay raporlarından öğreniyoruz. Peki, ne kadar ödeniyor Cengiz İnşaat’a 19 milyon lira. Bunun hesabını sorabiliyor muyuz? Soramıyoruz. Bakana sorduğumuz zaman cevap alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. ”

"TRABZON ŞEHİR HASTANESİNİ MECLİS’İN SORGULAMASI LAZIM"

Konuşmasına Kalyon İnşaat’ın ihalesini aldığı Trabzon Şehir Hastanesi hakkında devam eden CHP’li Başarır sözlerin şöyle sürdürdü:

“Daha yeni bir olay, 2020 yatırım programında Trabzon Şehir Hastanesi için belirlenen bedel 882 milyon lira. Yaklaşık 10 ay sonra ihale 1 milyar 100 milyona Kalyon’a veriliyor. Aradaki fark 218 milyon lira. Bu parayla biz Trabzon’a 200 yataklı hastane yapabiliriz. Bunu sorgulayan yargı ya da bir bakan var mı? Yok. Ama bunu Meclisin sorgulaması lazım. Bu şirketler ilgisi olmadığı halde pazarlık usulü olan 21/b kapsamında ihale alıyor. Malatya’da, Elazığ’da, Giresun’da deprem ve sel felaketlerinden ötürü ihale alsalar anlayacağım. ”

"BU 5 ŞİRKET İHALE ALIMINDA DÜNYADA İLK SIRADA"

Ali Mahir Başarır, “vergi indirimlerinin, istisnaların, sipariş ihalelerin” hep 5 şirkete verildiğini belirterek şunları söyledi:

“Açık ihalelere bakıyoruz, öyle bir tarif yapıyorlar ki diyelim bir canlı alacak bu ihaleyi. Şöyle tarif ediyorlar; çok büyük bir hortumu olacak, 2 tane yanında bir metrelik dişi olacak, bu canlı 5 ton olacak. E zaten 5 tane fil alıyor bu ihaleleri. Bu 5 şirket kamu ihale kapsamında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Vergi rekortmenleri açıklandı. Bakıyorum, bu 5 şirket ilk 5’te yok, ilk 10’da yok, ilk 50’de yok, ilk 80’de yok. Vergi indirimi bu beylere, istisnalar bu beylere, sipariş ihaleler bu beylere. Sonra Genel Başkanımız bu 5 şirkete el koyacağız derken ne hakla deniliyor. Herkes şunu konuşuyor; arkalarında bir patron var diyorlar. Çok güçlü tek başına karar veren diyorlar. Biz bunu da bir sorgulayalım, bakalım gerçekten bu 5 şirketle ilgisi var mı bu beyefendinin? İnsanlar bunu soruyor.”