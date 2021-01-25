CHP’li vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Elazığ'da karşılayacak

25 Ocak 2021 Pazartesi, 10:54

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 24 Ocak Elazığ depreminin 1. yıldönümünde kentte yapılan çalışmaları incelemek üzere bugün Elazığ’a gelecek olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı resmi karşılama protokolünde yer alacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi ve izni olduğunu söyleyen Erol, “Sayın Cumhurbaşkanı’nı devlet protokolünde yer alarak karşılayacağım ve fırsat bulursam Elazığ’ın sorunlarıyla ilgili genel bir bilgi vereceğim. Elazığ’da belediye başkanı ve AKP’li milletvekilleri ne yazık ki bu konuyu yeterince önemsemedikleri ortada. Kendileri yeterince muhatap alınmadıkları için Elazığ’ın sorunları çözümsüz hale geldi, fırsat olursa sorunları Cumhurbaşkanı’na ileteceğiz” diye kaydetti.

'SİYASET MALZEMESİ YAPMADIK'

Elazığ'daki deprem sürecini hiçbir zaman siyaset malzemesi yapmadıklarını belirten Erol, "Biz bugüne kadar Elazığ’da yaşanan deprem süreciyle ilgili hiçbir zaman siyasi bir bakış açısıyla değerlendirmedik, yorumlamadık. Depremle ilgili elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gündeme getirerek çözüm arayışı içerisinde olduk. En son 30 milletvekilimizle Elazığ’ı ziyaret ettik vatandaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını tespit ettik bununla ilgili bir rapor hazırladık ve kamuoyuyla paylaştık" dedi.

Elazığ’ın kaderini değiştiren bir deprem yaşadıklarını anımsatan Erol, “Bu depremde Malatya dahil olmak üzere 41 yurttaşımız hayatını kaybetti. Elazığ’da üç bina çöktü bu üç binanın çökmesinden kaynaklı orta hasarlı ve ağır hasarlı tespitlerde yaklaşık 14 bin binanın yıkım kararı verildi ve aradan bir yıl geçmesine rağmen halen Elazığ’da yıkımlar ve binaların yapımların devam ediyor, mülkiyet haklarından kaynaklı sorunlar devam ediyor. Halen konteynır kentlerde yaşayan yurttaşlarımız var. Mevcut 7269 sayılı afetler kanunuyla ilgili kanundan kaynaklı sorunlar devam ediyor, vatandaşların beklentileri ve sorunları halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.