CHP'li vekil, küfürlü sözleri paylaşıp sordu
CHP Ankara Mileltvekili Yıldırım Kaya, kendisine hedef alan küfürlü paylaşımı Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı Soylu'ya sordu.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sosyal medya hesabından Kızılay'la ilgili bir iddiada bulunmuş "Kızılay, eğitim adı altında bağış toplayıp, Suriye Nur Derneğine ve selefi derneklere aktarıyor." diyerek ilgili görüntüyü paylaşmıştı.
CHP'li Kaya'ya bunun üzerine bir sosyal medya kullanıcısından ağır küfürlü bir "yanıt" geldi. Kaya da bu tweet'in görselini İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı'na seslenip "Bana atılan bu twit, bir AKP Milletvekiline atılmış olsaydı nasıl bir işlem yapılırdı?!" diyerek paylaştı.
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