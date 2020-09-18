CHP'li vekil Mehmet Güzelmansur koronavirüse yakalandı

18 Eylül 2020 Cuma, 13:26

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Güzelmansur sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli hemşehrilerim yaptırdığım Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayım. Şu anda evde dinleniyorum. Sağlık durumum gayet iyi. Son günlerde Covid-19 hızla yayılıyor, artan vakalar bunu açıkça gösteriyor. Dikkatli olmaya özen gösterelim.

Ayrıca pandeminin ülkemizde görüldüğü ilk günden bu zamana kadar fedakarca mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımıza, eczacılarımıza şükranlarımı sunuyor, sağlıklı günlerde tekrar bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız."