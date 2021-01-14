CHP'li vekil Murat Emir'den AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kritik 'aşı' sorusu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sinovac tarafından yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen CoronaVac aşısını yaptırdı. Erdoğan'ın aşının ardından yaptığı açıklamalara CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'den tepki geldi.
Erdoğan aşı olduktan sonra, "Dün biliyorsunuz ilk aşıyı Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ardından Bilim Kurulu üyeleri yaptırdı. Bugün ben de aşıyı yaptırdım. Başta siyasi liderler, vekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında aşıyı teşvik ederlerse çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Aşı olanlarında sayısı 250 bini aştı. 25-30 milyon doz aşı daha gelecek " ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Cumhurbaşkanı, "25-30 milyon doz daha aşı gelecek" dedi.Geriye kalan 20 milyon doz aşı ne olacak, ne zaman gelecek? Yoksa Sağlık Bakanı'nın "50 milyon dozluk sözleşme yaptık" sözü doğru ise sözleşme nerede?" sorularını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltti.
İşte o paylaşım:
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