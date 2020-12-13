CHP'li vekil Sevda Kılıç, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarını sordu

13 Aralık 2020 Pazar, 12:53

CHP'li Kılıç, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği önergesinde, infaz koruma memuru Ali Yaşar’ın; twitter hesabından 1 Aralık 2018 tarihinde, intihar eden Yarbay Ali Tatar'la ilgili bir paylaşıma “Bunun hesabını, o dönem o alçak kumpas davalarının savcısıyım, hâkimiyim diyenler verecek. FETÖ ile beraber kol kola girip ülkeyi soyup soğana çevirenler, ülkedeki kamu liyakat ve ehliyet sistemini çökertenler verecek. Bir ülke düşünün ayaklar baş, başlar ayak olmuş” şeklinde yorum yaptığını belirtti.

Kılıç, bu paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten adli ve idari soruşturma açıldığını, Yaşar’ın ise savunmasında, “herhangi bir kişiyi veya kurumu kastetmediğini, yazdıklarının tamamen düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu” belirttiğini kaydetti.

“ADLİYEYE GÖRE SUÇ YOK, AMA İDAREYE GÖRE VAR”

Buna rağmen infaz koruma memuru Ali Yaşar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğu, memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” şeklinde değerlendirilebileceği sonucuna varıldığından, devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılması gerektiğine karar verildiğini" bildiren Kılınç, savcılığın ise “kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar verdiğini vurguladı. Kılıç, “Adliyeye göre suç unsuru yok ama idareye göre var. Bu son tuhaflık bütün yaşanan adaletsizliklerin üzerine tuz biber oldu gerçekten” dedi.

Kılıç, infaz koruma memurunun işten atılmasıyla; Erdoğan, Ergenekon davası için ‘Ben bu davanın savcısıyım’ ifadesini kullanmadığını belirttiği halde, Adalet Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun, bu cümlenin Erdoğan tarafından söylendiğini onaylayan bir karara imza attığını vurguladı.

DOĞRULARI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kılıç, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 63 bin 41 vatandaş hakkında dava açıldığını, açılan bu davalarda 9 bin 554 kişinin mahkum olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Bu soruşturma ve dava furyasına milletvekili arkadaşlarımdan da katılanlar oldu. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şikayeti üzerine, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 68 Cumhuriyet Halk Parti'li milletvekili arkadaşım hakkında da soruşturma açıldı ve fezleke düzenlendi. Ama siz yargı sopasını milletin tepesinde ne kadar sallarsanız sallayın; bizler ve bu halk gerçekleri, doğruları bedeli ne olursa olsun, sonuna kadar söylemeye devam edeceğiz.”