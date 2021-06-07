CHP'li vekil sordu: Demirören 750 milyon dolarlık kredinin ne kadarını ödedi?

07 Haziran 2021 Pazartesi, 14:09

Hakkında organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla soruturma başlatılan Sedat Peker'in, Demirören grubunun Ziraat Bankası'ndan Doğan Medya’yı satın almak için çektiği 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddiası tartışılmaya devam ediyor.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerle kamu bankalarının alacak oranının Demirören Holding’in Ziraat Bankası’ndan kredi çektiği dönem ve sonrasında rekor düzeyde arttığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığına kamu bankaları alacaklarını sormuştum. Gelen yanıtta takipteki toplam alınacak 1.757 Milyar lira.



Şimdi buraya dikkat: Demirören Holding'in Doğan Medya'yı aldığı yıl kamunun alacak oranı bir anda fırlıyor ve % 40, sonra da % 60 seviyesine geliyor! + pic.twitter.com/p9GRyJPpxo — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) June 6, 2021

"SAYIŞTAY DENETİMİNE AÇILMASI GEREKİYOR"

Antmen, paylaşımında Hazine ve Maliye Bakanlığına kamu bankaları alacaklarını sorduğunu, gelen yanıtta takipteki toplam alınacağın 1.757 Milyar lira olduğunu söyledi. Antmen, “Şimdi buraya dikkat: Demirören Holding'in Doğan Medya'yı aldığı yıl kamu bankalarının alacak oranı bir anda fırlıyor ve yüzde 40, sonra da yüzde 64 seviyesine geliyor!” dedi.

CHP’li Vekil yaptığı açıklamada Demirören Holding’in 10 yıl taksitle ve düşük faizle kredi aldığını belirterek. “Yaşanan süreçten ve iktidarın sessizliğinden anlaşılıyor ki Demirören Holding çektiği krediyle ilgili hiçbir geri ödeme yapmamış. Demek ki Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları bu nedenle varlık fonuna alındı ve denetimden kaçırıldı. Kamu bankalarındaki kaynaklar çiftçi ve esnaftan esirgeniyor. Ziraat Bankası çiftçinin traktörüne, evine ve tarlasına el koyuyor ama iş Demirören Holding’in borçlarına gelince banka yönetimi ve iktidar ortada yok. Varlık fonuna devredilen banka ve şirketlerin Sayıştay denetimine açılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

NE KADARINI ÖDEDİ?

Alpay Antmen, eskiden bankaların hortumlandığını ancak şimdi ise direk sırtlanıp götürülerek çalındığını belirterek şu soruları yöneltti:

-Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan aldığı kredinin şu ana kadar ne kadarını ödedi?

-Faiz ödemesi yapılmış mıdır? Bu faiz tutarı şu anda ne kadardır?

-Kredi borcu ödenmediyse icra ve takip işlemleri başlatıldı mı?”

"PARA AKLAMA BANKASI"

Demirören’in Ziraat Bankası’ndan aldığı ve ödemediği iddia edilen 750 milyon dolarlık krediyi Meclis gündemine taşıyan İYİ Partili Aytun Çıray, "Ziraat, yandaşların para aklama bankasına dönüşmüş" dedi.



Çıray, "Ziraat Bankası’nın asli görevi tarım sektörünü ve çiftçiyi desteklemek olması gerekirken, iktidar medyasının ve yandaş şirketlerin para aklama bankasına dönüşmüş" diyerek, geçmişte Virgin Adaları’nda kurulan şirkete verilen krediyi hatırlattı. 2014 yılında Ziraat Bankası’nın Turkcell’in Virgin Adaları’ndaki şirketine 1 milyar 636 milyon 770 bin dolar kredi verdiği fakat krediyi tahsil edemediğinin Sayıştay tarafından raporlandığını belirten Çıray, “O krediyi Turkcell'in çoğunluk hisselerinin sözde Türkiye'de kalması iddiasıyla verildiği açıklanmıştı” ifadelerini kullandı.

