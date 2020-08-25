CHP'li vekil, THY'deki kayırmaya dikkat çekti

25 Ağustos 2020 Salı, 19:57

CHP'li Tekin Bingöl, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la aynı sınıfta okuyan ve Türk Hava Yollar (THY) İnsan Kaynakları Başkanı olan Ebubekir Akgül'le ilgili bir ayrıntı paylaştı. CHP'li Bingöl, Akgül ile aynı soyismine sahip 49 kişiye THY bünyesinde iş sağlandığını belirtti.

KARTAL İMAM HATİP AYRINTISI

"Ülkenin tamamı eş dost ve akrabaya peşkeş çekildi, milyonlar işsiz" diyerek söz konusu iş alımlarına tepki gösteren Bingöl, Ebubekir Akgül’ün Bilal Eroğan'ın da okudğu Kartal İmam Hatip Lisesi'nde mezunu olduğunun altını çizdi.

Tekin Bingöl'ün sosyal medyadan dile getirdiği tepkisi şu şekilde:

"Türk Hava Yolları’nda çalışan İnsan Kaynakları Başkanı Ebubekir Akgül’le aynı soyadına sahip 49 kişinin çalıştığı ortaya çıktı. Bilin bakalım Akgül kim? Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı. Ülkenin tamamı eş dost ve akrabaya peşkeş çekildi, milyonlar işsiz!"