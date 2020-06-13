CHP'li vekilden atama çıkışı: Son vurgunları

Siyaset, AKP tarafından kamu bankalarına yapılan atamaları konuşuyor. Güreşçi ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya Vakıfbank Yönetim Kurulu'na, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Ziraat Bankası yönetimine, ekonomi yazarı Profesör Kerem Alkin ise Halkbank yönetimine girerken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin Halkbank yönetimine atandı.