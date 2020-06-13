CHP'li vekilden atama çıkışı: Son vurgunları
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç kamu bankalarına yapılan atamalar hakkında, "Adamlarına son vurgunları yaptırıyorlar" dedi.
Siyaset, AKP tarafından kamu bankalarına yapılan atamaları konuşuyor. Güreşçi ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya Vakıfbank Yönetim Kurulu'na, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak Ziraat Bankası yönetimine, ekonomi yazarı Profesör Kerem Alkin ise Halkbank yönetimine girerken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin Halkbank yönetimine atandı.
Atamalar çokça tartışılırken CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'tan 'vurgun' çıkışı geldi.
Twitter hesabından açıklamada bulunan, Öztunç, "Güreşçi Yerlikaya'dan sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Halkbank yönetim kurulu üyeliğine atanmış. Bu kanuna aykırı bir atamadır. RTÜK üyeleri başka hiçbir yerden maaş alamazlar. AKP, freni boşalmış kamyon gibi gidiyor. Adamlarına son vurgunları yaptırıyorlar" dedi.
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