CHP’li vekilden çarpıcı iddia: Sağlık Bakanlığı, ‘vefat sayılarını vermeyin’ talimatı verdi
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, mart ayından bu güne kadar Aydın’da 384 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bunun 261’inin kasım ayında gerçekleştiğini söyledi. Bülbül, Sağlık Bakanlığı’nın İl Sağlık Müdürlüklerine “vefat sayılarını söylemeyin” talimatı verdiğini iddia etti.
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’da Covid-19 nedeniyle vefat edenlerin sayısının artmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Bülbül, ilk vakaların görüldüğü mart ayından bu güne kadar Aydın’da 384 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek “Ancak vefat eden vatandaşların 261’i kasım ayında vefat etmiş. Kasım ayında ciddi bir artış vardır. Şu anda yoğun bakım yatakları yüzde 70,7 dolu” dedi.
Vefat sayısını Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden öğrendiklerini söyleyen Bülbül, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün ise Sağlık Bakanlığı’nın talimatı nedeniyle vefat sayılarını söylemediğini belirtti. Bu tutumu eleştiren Bülbül, “Merkezi yönetim pandemiye yönelik mücadeleyi ortak akılla yürütmedi. Türk Tabipleri Birliği, STK’lar, sağlık sendikalarıyla yerel yönetimlerle ortak akıl oluşturulmadı. Bilim Kurulu kararları açıklanmadı. Ortak akıl oluşturulmadan pandemiyle mücadele etmek mümkün değil” dedi.
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