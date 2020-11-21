CHP'li vekilden fatura isyanı! Öneride bulundu

21 Kasım 2020 Cumartesi, 13:25

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer kış ayları ile doğalgaz ve elektrik kullanımının arttığını ve pandemi sürecinin de zorunlu evde olunması gereken uygulamaları ile bu bağlamda enerji giderleri ve doğal gaz kullanımının artacağını belirtip, yurttaşın fatura ödemekte zorlanır duruma geldiğini ifade etti.

Gürer, “Elektriğe art arda gelen zamlar ile faturalar kabarmaktadır. Sanayi, mesken ve tarım alanlarında faturalara yansıyan farklı bedeller vatandaşların faturalarını ödemelerini zorlaştırmaktadır. Vatandaşlar yüksek elektrik faturaları nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadığını söylemektedir. Kullanmadığı hizmetlerden dolayı faturaya yansıyan bedelleri ödemek istememektedir. Bu konuda kanun teklifleri de verdim. Elektrik faturalarında kayıp-kaçak bedeli, enerji fonu, TRT katkı payı gibi ödemeler kaldırılmalıdır.

Vatandaş bu vergileri ve fonları neden verdiğini sormaktadır. Konuyu bütçe görüşmelerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanına bir kez daha ifade ettim. Bakan bu düzenlemeler Bakanlığın yetkisi kapsamında olmadığını ifade ediyor. Ancak mevcut iktidarın enerjiden sorumlu Bakanı olarak konuyu Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında gündeme getirebilir. Ayrıca elektrik faturasında KDV düşürülmesi de bu yolla gündeme getirilebilir. Nerdeyse her ay değişen faturalar kış ayları ile artan sarfiyatla daha da kabarması elektrikte sorunu artırıyor.

Vatandaşın sınırlı elektrik kullanma şansı da kalmadı. Lambaları az yaksa da telefondan televizyona buzdolabından çamaşır makinesine evde nerede ise her kullandığı cihaz elektrik tüketiyor. Yaz ve kış saati uygulamasının kaldırılması da bu bağlamda yeniden gözden geçirilmelidir” dedi.

FATURALAR SADELEŞMELİ

CHP Milletvekili Gürer elektrik faturalarının sadeleştirilmesi gerektiğini de belirterek, “ Vergi ve fonlar faturalarda daha da artışa neden olmaktadır. 88 TL tutan aylık bir elektrik faturasının 17 TL’si vergi ve fonlarla vatandaştan alınmaktadır. Kullanım bedeli arttıkça rakam artmaktadır. Ekonomik buhran yaşanan ve her kesimin etkilendiği süreçte zorunlu giderlerde olsun faturalar üzerinde sadeleştirmeye gidilmelidir” dedi.

SULAMA SUYU SORUN

Elektriğe yapılan zamların sulama suyunda da çiftçi için büyük darbe olduğunu vurgulayan Ömer Fethi Gürer, “Niğde başta olmak üzere birçok ilde tarım için sulama suyu yer altı kuyularından elektrik enerjisi ile çıkarılmaktadır. Çiftçi girdileri içinde son iki yılda elektriğe gelen zamlar önemli bir yer tutmaktadır. Tarımda suyun kısıtlanması verim kaybına neden olduğu için üretici enerjiye mecburdur.

Elektriğe her gelen zam ise çiftçi için fatura ödeme güçlüğüne neden olmaktadır. Trafosu borcundan sökülen çiftçi ortada kalmakta olup hem borçlu olarak mağdur, hem de yaşadığı ürün kaybından dolayı büyük sıkıntıya düşmektedir.

Bu nedenle faturalar sadeleştirilmeli, vergi ve fonlarda düzenlemeye gidilerek son elektrik zamları geri alınmalıdır” diye konuştu.