CHP'li vekilden zamlara tepki: Saray'ın faturasını ödetmeye utanmıyor musunuz?

01 Temmuz 2021 Perşembe, 15:36

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, elektrik ve doğal gaza yapılan son zamları eleştirdi. 1 Ocak 2018 ile 1 Temmuz 2021 arasında, sanayi ve ticarette kullanılan elektriğe yüzde 168, meskenlerde kullanılanlara ise yüzde 104.3 oranında zam yapıldığı bilgisini verdi.

"SARAY'IN FATURASI 1 MİLYON TL'Yİ AŞTI"

Ocak ayı itibariyle, son beş yılda 4 kişilik hanenin elektrik faturasının aylık 94.69 TL’den 172.75 TL’ye yükseldiğini, son gelen zamlarla birlikte de bunun 198.66 TL'ye çıktığını aktaran Bayır, Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılı sonu itibariyle aylık 850 bin TL olan elektrik faturasının ise 1 milyon TL'yi aştığını ileri sürdü.

"UTANMIYOR MUSUNUZ?"

CHP'li Bayır, sözlerini şöyle tamamladı: Elektrik faturalarında 2018-2021 yılları arasında, toplam 3,5 yıl içinde, sanayi ve ticarette yüzde 168, meskenlerde ise yüzde 104 zam yaptınız. Şimdi soruyorum; itibardan tasarruf olmaz diyenler, aylardır çalışmayan insanlarımıza zam üstüne zam yapıyorlar. Hiç mi insafınız yok. İnsanlar sizin ihtişamlı yaşamınızın faturasının bedelini ödemek zorundalar mı? Saray'ın 1 aylık, 1 milyon liralık elektrik faturasını ödetmeye utanmıyor musunuz?"