CHP'li vekiller, Kılıçdaroğlu'nun talimatının ardından harekete geçti
CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Dr. Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, pandemide mağduriyeti artan esnafla buluştu. Esnafın sorunlarını dinleyen vekiller hazırladıkları raporu Kılıçdaroğlu'na sunacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülke genelinde üniversitelerin açılmaması, okulların da geç açılması nedeniyle esnafların bu durumdan nasıl etkilendiğine yönelik araştırma başlattı.
Esnafın sorunları, talepleri ve beklentilerini saha araştırmasıyla öğrenmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin her yerinde milletvekillerini görevlendirerek esnafın içinde bulunduğu duruma ilişkin rapor hazırlanması talimatı verdi.
CHP’li milletvekilleri esnaf temsilcilerinin sorunlarını, talep ve beklentilerini dinleyip not aldı.
Adana’da çalışma yapan milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Dr. Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut, esnaf ve temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, Yağlı Boyacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası, Sarıçam Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Şakirpaşa Mahallesi’nde bulunan bir taksi durağını ziyaret eden milletvekilleri, esnafın taleplerini ilk ağızdan duydu.
İKTİDAR SOSYAL DEVLETİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMİYOR
Sözcü'nün haberine göre, görüşme sonrası bir açıklama yapan milletvekilleri, her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, şunları söyledi:
İktidar salgınla mücadelede sosyal devletin gereğini yerine getirmediği için ekonomiyi çökertmiştir. Okulların kapanması ve geç açılmasından kaynaklı işleri duran kantinci, kırtasiyeci, servisçi ve ulaşım alanında çalışan esnafımız başta olmak üzere herkes büyük bir mağduriyet yaşıyor. İşleri duran ve destek verilmediği için evine ekmek götüremeyen esnafımız, vergi, kredi, banka borcu ve kirasını ödeyememektedir.
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