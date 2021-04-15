CHP'li Veli Ağbaba, AKP'li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen ve geri dönmeyen kişilerin listesini paylaştı

15 Nisan 2021 Perşembe, 21:15

Malatya'da AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi" için Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmemesi ile ilgili tartışmalar sürüyor.

Son olarak, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Yeşilyurt Belediyesi tarafından Eylül 2020’de yurt dışına gönderilen ve geri dönmeyen kişilerin listesini paylaştı.

1) AK Partili belediyeler tarafından gerçekleştirilen organize suçu ortaya çıkarmaya devam ediyoruz.



Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen ve bir daha geri dönmeyen kişilerin isim listesini de ele geçirdik.



Skandallarla dolu olayın peşini bırakmayacağız. pic.twitter.com/OcxCt8Xqkv — Veli AĞBABA (@veliagbaba) April 15, 2021

Listeye göre Almanya’ya gidip dönmeyenler 18 ila 48 yaş grubu arasında bulunuyor.

Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da konuyla ilgili göreve davet etti. Ağbaba'nın açıklaması şöyle:

"ŞEYTANIN AKLINA GELMEYECEK BİR YÖNTEM"

"Belediye meclis üyelerimiz 'Bu insanlar kimlerdir' diye soruyor. Yeşilyurt Belediyesi 'Bilmiyoruz, biz de merak ediyoruz' diyor. Onların merakını gidermek için elimizdeki 45 kişilik listeyi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Birçoğu 30 yaşın altında insanlar ve önemli bir skandala imza atılmış durumda. Yeşilyurt Belediyesi'nin elinde olduğu halde, valiliğin elinde olduğu halde bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Bu bilgileri kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. 45 kişi gitmiş, 2 kişi gelmiş, 43 kişi Almanya'ya iltica etmiş durumda. Anlaşılıyor ki bunu yapan sadece Yeşilyurt Belediyesi değil. Birçok AK Parti belediyesi eliyle insan kaçakçılığı yapılıyor. İddia odur ki Elazığ Baskil Belediyesi, Elazığ Arıcak Belediyesi ve Ordu Korgan Belediyesi de aynı dernekler aracılığıyla, benzer projeler adı altında yurt dışına insan götürmüşler ve o insanlar geri dönmemiş. Açık bir suç var, insan kaçakçılığı var. AKP'nin bu icadı daha önce dünyada Avrupa'ya gitmek için yola çıkan ülkelere de örnek olacaktır. Şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle insan kaçırılıyor."

"FETÖ BAĞI VAR MI ARAŞTIRILMALI"

"Normalde insanlar deniz yoluyla kaçarlar, bu devlet eliyle yapılan bir kaçakçılık. Burada müthiş bir para var. Ayrıca bir FETÖ bağı var mı, bu da mutlaka araştırılmalıdır. Her konuda beyanat veren Süleyman Soylu bununla ilgili tek bir cümle söylemiş değil. İçişleri Bakanı'nı da görevini yapmaya davet ediyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız."

"AKP'Lİ BELEDİYELER İNSAN KAÇAKÇILIĞI ACENTELERİNE DÖNÜŞMÜŞ"

Ağbaba sözlerini şöyle noktaladı:

"AKP'li belediyeler insan kaçakçılığı acentelerine dönüşmüş. Hepsi dut yemiş bülbül gibi susuyor. Kamuoyu tüm gerçeği öğrenecek! AKP'li belediyelerde yaşanan bu skandalların belgesi, bilgisi var. İsimleri, aracı dernek ve firmaları araştırıyoruz. İstedikleri kadar üç maymunu oynasınlar. Biz bu skandalın peşini bırakmayacağız."

NE OLMUŞTU?

Malatya’da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi” için Eylül 2020'de Almanya’ya gönderdiği 45 kişiden 43’ünün geri dönmediği ortaya çıkmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.