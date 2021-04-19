CHP’li Veli Ağbaba: Covid-19 meslek hastalığı sayılmalı

19 Nisan 2021 Pazartesi, 02:00

CHP’li Ağbaba, pandemi sürecinin yarattığı ekonomik sorunların en çok emekçileri etkilediğini belirterek “Kod-29’dan işten atılmalar, ücretsiz izin uygulaması, sağlıksız çalışma koşulları, gelir kaybı, işsizlik ve artan yoksulluk milyonlarca emekçiyi olumsuz etkiledi. Ekonomik tedbirlerin yetersizliği ve yönetiminin başarısızlıkları enflasyon, vergi ve zam olarak emekçinin cebine yansıdı. Anlık tedbir ve yasaklama kararlarıyla iktidar emekçiyi hiçbir şekilde umursamadığını tekrar ve açıkça gösterdi” diye konuştu.

Ağbaba, büyük şirketlere sağlanan vergi muafiyetleri ve destekleri anımsatarak “Pandemide emekçinin payına daha fazla sömürü ve yoksulluk düştü. 128 milyar doları yok edenler, milyonlarca emekçinin ve yurttaşın yoksullaşmasından ve gelir kaybı yaşamasından birinci derece sorumlu. Bu para işçilerin ve emekçilerin alın teri ve çocuklarının geleceği” dedi.

Ağbaba, yaklaşan 1 Mayıs öncesinde CHP Emek Büroları’nın emekçiler adına 15 talebini de şöyle sıraladı:

- Zorunlu üretim ve hizmeti sürdüren tüm işçilere öncelikli aşı hakkı tanınmalı.

- Covid-19, çalışanlar için meslek hastalığı olarak kabul edilmeli.

- İşten çıkarma yasaklarında istisnalar kaldırılmalı, KOD-29 yasaklanmalı.

- Ücretsiz izin köleliğine son verilmeli.

- Faaliyetleri etkilenen işyerleri için kısa çalışma ödeneği pandemi sonrasına kadar devam etmeli.

- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulu olan son 3 yıl, 450 gün prim ödeme ve son 60 gün kesintisiz hizmet şartı ortadan kaldırılmalı. Tüm çalışanlar ödenek kapsamına alınmalı, ödeneğin alt limiti 2 bin 825 TL olarak belirlenmeli.

- Kısa çalışma ve ücretsiz izin desteği kapsamındaki işçilerin emeklilik sigorta primleri merkezi bütçe tarafından karşılanmalı.

‘SÖMÜRÜ ARACI OLMAMALI’

- Asgari ücretten vergi kesintisine son verilmeli.

- İşsizlik Sigorta Fonu’nun maddi kaynakları sadece işçiler için kullanılmalı, işverenlere yönelik teşvik ve desteklere son verilmeli.

- Sendika ve toplusözleşme hakkının önündeki tüm engeller kaldırılmalı.

- Uzaktan çalışmada işçilerin hakları belirlenmeli, sömürü aracına dönüşmesine izin verilmemeli.

- Kayıt dışı çalışan işçiler bu süreçte korunmalı ve kayıt altına alınarak desteklenmeli.

- Tüm temel tüketim ve ihtiyaçlar üzerindeki vergiler kaldırılmalı.

- Düzensiz ve keyfi sosyal yardımlar yerine asgari gelir desteği sağlanmalı.

- En düşük emekli aylığı en az 2 bin 825 TL’ye yükseltilmeli, emekli ikramiyeleri bu yıl için en az 1500 TL olmalı.