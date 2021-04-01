CHP'li Veli Ağbaba: Haciz işlemleri ertelenmezse üretici perişan olur

01 Nisan 2021 Perşembe, 14:42

Çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerinden ve Ziraat Bankası’ndan aldıkları kredilerin haciz ve icra işlemleri 31 Mart 2020 tarihine ertelenmişti. Ancak üreticiler hasat zamanı gelmeden ödeme yapamayacaklarını söylüyor. Ödemelerin tarihinin ertelenmesi ile ilgili çağrıda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhuriyet.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Veli Ağbaba, devletin çiftçi ile icra dışında bir iletişimi olmadığını kaydederek, “Daha önce de çiftçiler eylem yaptı ve bunun sonucunda ödemeler ertelenmişti. Ancak 31 Mart tarihinde ödemeler başlıyor. Bunun uzatılması yönünde çağrı yapıyoruz. Adeta köylüler devleti icra memuru olarak görmeye başladı. Devletin çiftçi ile bir iletişimi yok. Devleti icra memuru görüyorlar. İcra memuru geldiğinde devlet sanıyorlar” dedi.

“HASAT BAŞLAMADAN ÖDEME YAPILAMAZ”

Ağbaba, çiftçilerin hasat mevsimi başlamadan ödeme yapamayacaklarını söylediklerini ileterek, “Bana ulaşan çiftçiler diyor ki bu borçlar ertelenmezse biz hasada geçemeyeceğiz. Hala hasat yapamadık ve gübre, ilaç gibi tarım ürünleri satın alıyoruz. Ülkemizde hasat ilkbahardan sonra başlıyor diyor. Örneğin Malatya’da kayısı en erken Temmuz ayında hasat ediliyor” diye konuştu.

“GERİ ADIM ATILMIYOR”

Ağbaba, haciz işlemleri ertelenmezse üretimin ve ekonominin de kötü etkileneceğini ekleyerek şunları söyledi:

"Eğer bu haciz işlemleri ertelenmezse çiftçimiz perişan olur. Çiftçinin ekmek parası, yemesi, içmesi icraya gitmiş olur. Bu da üretimi ve ekonomiyi olumsuz etkiler. Tarım Kredi Kooperatifleri geri adım atmıyor. Çiftçinin gözünde icra memuru devlet olmuş durumda. Çiftçiler bir tane siyah renkli araba gördükleri zaman icra memuru geldi sanıyorlar. Hasat yapmayan çiftçi neyle ödeme yapacak? Üreticinin borç ödemeleri hasat sonrasına bırakılmalıdır."

“TİCARİ SIR DENİLDİ”

Veli Ağbaba kendisine ulaşan çiftçilerin borçlarının şu şekilde olduğunu açıkladı:

Çiftçilerin kamu ve özel bankalarına toplam borcu 134 milyar lira.

Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldıkları borç miktarı 8 milyar 260 milyon lira.

Çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan toplam borcu 142 milyar lira

Ağbaba, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den Tarım kredi kooperatifleri ve kamu bankalarına borcu olan çiftçiler ile borçlarını ödeyemedikleri için icra takibi başlatılan üreticilerle ilgili istatistiki verilerin açıklanmasını istediklerini, ancak Pakdemirli’nin, “ticari sır” kapsamında olduğu gerekçesiyle icra takibi başlatılan çiftçi sayısını açıklamadığını söyledi. Ağbaba, sonrasında CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine cevap verildiğini ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin, Tarım Kredi Kooperatifleri’nden 2016 yılında 422 bin 225 çiftçinin, 2017 yılında 422 bin 526 çiftçinin, 2018 yılında 414 bin 482 çiftçinin, 2019 yılında 390 bin 736 çiftçinin ve 2020 yılının ilk 4 ayında ise 282 bin 247 çiftçinin kredi kullandığını açıkladığını belirtti.