Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında adı geçen Serkan Toper, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti

3.01.2026 09:30:00
Haber Merkezi
Mehmet Akif Ersoy’un da tutuklandığı 'uyuşturucu' soruşturmasındaki gizli tanık beyanlarında adı geçen avukat Serkan Toper, oğlu ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı soruşturmadaki "etkin pişmanlık" ifadelerinde en çok geçen isimlerden biri olan MHP'li avukat Serkan Toper, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyareti ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Toper fotoğrafa "Devlet büyüğümüz Sn. Devlet Bahçeli Beyin yeni yılını ve yeni yaşını kutlayabilme onurunu yaşadım. Allah uzun ömür versin" notu ekledi.

Mehmet Akif Ersoy’un da tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasındaki gizli tanık beyanlarında adı geçen Toper, iddialara karşılık "Bu gizli tanık beyanında, Mehmet Akif ile parasal ilişkilerim olduğu ve parasını değerlendirdiğim iddialarına dair; Mehmet Akif ile bırakın ticareti ya da işi, bir delikli kuruş para alışverişim dahi olmamıştır” açıklaması yapmıştı.

Toper iddiaları ve hakkında söylenenleri “itibar suikastı” olarak değerlendirmişti.

