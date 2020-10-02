CHP'li Veli Ağbaba, pandemi bahane edilerek yeni bir OHAL yaratıldığını söyledi

02 Ekim 2020 Cuma, 16:45

"YENİ BİR OHAL YARATILIYOR, MUHALİFLER SUSTURULUYOR"

İçişleri Bakanlığı bugün yayınladığı ‘ek genelge’ ile sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, birlik ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikleri 1 Aralık’a kadar ertelediğini duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuya ilişkin “Pandemi bahane edilerek yeni bir OHAL yaratılıyor, muhalifler susturuluyor” dedi.

"AKP, PARTİ ETKİNLİKLERİNDE MİTİNGLERİNDE BULAŞMAYAN BİR VİRÜS KEŞFETTİ"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba yaptığı açıklamada “100 binlik üye festivaline, yüzlerce kişinin katıldığı düğüne, çay dağıtım mitinglerine izin veren iktidar, pandemiyle mücadelede çözümü STK’ları, meslek örgütlerini susturarak bulmaya çalışıyor. AKP, parti etkinliklerinde mitinglerinde bulaşmayan bir virüs keşfetti. Öyle bir virüs ki, sadece milli bayramlarda ve STK’ların her türlü tedbiri alarak yaptığı etkinliklerde bulaşıyor" dedi.

AKP'nin bu zamana kadar yaptığı etkinliklerde virüse karşı alınan önlemlerin zayıf olduğuna dikkat çeken Ağbaba, virüsün bahane edilerek muhalif kesimlerin susturulduğunu söyledi. Ağbaba, “AKP salgın sürecinde, virüsle mücadele etmek yerine önce baroları bölen, sosyal medyayı kısıtlayan yasalar çıkarttı. Daha sonra Tabipler Birliği’ni kapatmakla tehdit etti ve meslek odalarını sürekli hedef aldı. Kadın cinayetlerinin pik yaptığı dönemde İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açtı. Aradan 6 yıl geçmesine rağmen Kobani davasını yeniden gündeme getirdi. Basının üzerindeki baskıyı daha da arttırdı, muhalif ekranları kararttı. Ülkenin en yüksek yargı kurumu olan Anayasa Mahkemesini kapatmaktan söz etti” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘fiziksel mesafe korunamaz’ gerekçesiyle erteleme kararını almasını eleştiren CHP’li Ağbaba şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, hasta/vaka ayrımının ayyuka çıkmasıyla birlikte bilimsel kurul olmaktan çıkmış, hükûmetin onay kurulu haline gelmiştir. Giresun’da halkın üzerine ‘keyif çayı’ fırlatılırken sadece vatandaşı uyaran bu kurul, her türlü önlemi alarak etkinlik yapan demokratik kitle örgütleri söz konusuyken mesafeyi hatırlıyor. Biz, CHP olarak tedbirlere değil, anlık olarak alınan siyasi kararlara karşıyız. Bu genelgeyle yasalara göre Ekim ayında yapılması gereken Baro seçimleri de ertelenecek. Koronavirüsle mücadele diyerek Anayasa, yasalar ve insan hakları iktidarın istediği şekilde bertaraf edilebilecek” dedi.