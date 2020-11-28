CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber: Tedavi sürecine başladık
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba koronavirüse yakalandığını duyurdu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba sosyal medya platformu Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.
"Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım" uyarısını da paylaşan Ağbaba mesajında şöyle dedi:
"Değerli dostlarım, Covid 19 test sonucum pozitif çıktı.Tedavi sürecine başladık. Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı,güzel günlerde görüşmek üzere..."
Değerli dostlarım,— Veli AĞBABA (@veliagbaba) November 28, 2020
Covid 19 test sonucum pozitif çıktı.Tedavi sürecine başladık.
Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım.
Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım.
Anlayışınız için teşekkürler.
Sağlıklı,güzel günlerde görüşmek üzere... pic.twitter.com/riWTyxl79k
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