CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber: Tedavi sürecine başladık

28 Kasım 2020 Cumartesi, 12:16

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba sosyal medya platformu Twitter'dan bir mesaj yayınlayarak yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

"Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım" uyarısını da paylaşan Ağbaba mesajında şöyle dedi:

"Değerli dostlarım, Covid 19 test sonucum pozitif çıktı.Tedavi sürecine başladık. Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı,güzel günlerde görüşmek üzere..."



