CHP'li Yalçın'ın katil zanlısı gözaltında: 'Tabancayla vurdum, sonra ormanı ateşe verdim'

29 Eylül 2020 Salı, 09:31

Antalya'da vücudu yanmış halde cesedi bulunan CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'ın ölümüyle ilgili emekli özel harekat polisi H.B. gözaltına alındı.

Eski arkadaş oldukları belirtilen Hasan Haluk Yalçın ile H.B.’nin, bir mekanda alkol almaya başladığı ardından da iddiaya göre H.B.’nin Yalçın'dan 30 bin liralık alacağını isteyince aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Kısa süre içinde büyüyen kavganın ardından Yalçın ile H.B.’nin otomobile binip, mekandan ayrıldığı, ormanlık alanda Hasan Haluk Yalçın'a tabancayla ateş ederek öldüren H.B.’nin daha sonra ormanı ateşe verip, oradan ayrıldığı öne sürüldü.

Soruşturmayı sürdüren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Döşemealtı Sanayisi'nde büfe işleten emekli özel hareket polisi H.B.'yi operasyonla evinde gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen H.B.'nin polise verdiği ifadesinde, "Kendisinden 30 bin lira alacağım vardı. Onu istedim. Aramızda tartışma çıktı. Ben de ormanlık alana götürüp, tabanca ile öldürdüm. Daha sonra ormanı ateşe verdim" dediği öğrenildi. H.B.'nin yakalandığı sırada alkolün etkisinde olduğu belirtildi. Şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.