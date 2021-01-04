CHP'li Yavuzyılmaz 3 kurumdaki ’çarpıcı zararlara’ dikkat çekti

04 Ocak 2021 Pazartesi, 14:12

TBMM KİT Komisyonu Üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay raporlarında yer alan “çarpıcı zararlara” dikkat çekti. Yavuzyılmaz, 2019 yılında ÇAY-KUR’un 635 milyon, Vakıf İnşaat Restorasyon şirketinin 2 milyon 217 bin, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’nin 1 milyar 100 milyon zarar ettirildiğini açıkladı.

Yavuzyılmaz, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün de 635 milyon 92 bin 521 Türk Lirası dönem zararı ile kapattığını belirterek şunları kaydetti:

‘ÇAYKUR MEVCUT STOKUNU ANCAK ERİTEBİLECEK’

“Sayıştay ilgili bulgusunda ÇAYKUR’un 2014 yılından 2019 yılına kadar stoklarının şiştiğini, hatta son iki yıldaki toplam 226 bin 155 ton stokun ilgili yıllardaki toplam satış miktarına eşdeğer olduğunu söylemiş.

‘Mamul (tasnifli ve paketli çay) stoklarının son beş yıllık eğilimine bakıldığında, 2014 yılında 56 bin 56 ton, 2015 yılında 64 bin 398 ton, 2016 yılında 77 bin 579 ton, 2017 yılında 74 bin 607 ton, 2018 yılında 103 bin 645 ton ve son olarak da 2019 yılında 122 bin 510 ton olarak gerçekleşmiştir. Son iki yıldır gerçekleşen stok miktarları, ÇAY-KUR’un ilgili yıllar toplam satışları kadardır. Bir diğer deyişle bir yıllık satışa eşit kuru çay stoku bulunmaktadır ve ÇAY-KUR izleyen yılda hiç çay yaprağı alımı yapmasa dahi mevcut ürün stokunu ancak eritebilecektir’ diyor.

Hem fiziki stoklama sorunları hem ekonomik değer kayıpları ve hem de ilave üretim maliyetleri ortaya çıkarmaya başlayan ve giderek dönem zararını daha da artıracağı açık olan mevcut ürün stoklarının bir an önce satılmak suretiyle elden çıkarılmasını öneriyor.”

'DHMİ’DE USULSÜZLÜĞÜN KURUM KÜLTÜRÜNE DÖNÜŞTÜĞÜ TESPİTİ'

Deniz Yavuzyılmaz, Sayıştay’ın DHMİ ile ilgili raporundaki bulguları anlatırken, “Tarife dışına çıkarılan 439 adet arazi ve kapalı alan karşılığında 2019 yılında 97.8 milyon TL kira alınmış olup bu tutarın Havalimanı Ücret tarifelerindeki karşılığı 168.5 milyon TL ye tekabül etmektedir. Tarife dışı bırakma uygulaması dolayısıyla 2019 yılında Kurumun uğradığı gelir kaybı 70,7 milyon TL olmuştur. 2020 yılında oluşacak gelir kaybı ise 75.4 milyon TL’dir” dedi. Yavuzyılmaz şöyle konuştu:

“Tüm bu zararların yanında belki de en çarpıcı kısım ise ‘Bu uygulamaya dayanak oluşturacak bir karar veya düzenlemeye rastlanılmamış olup yapılan şifahi görüşmelerde bu uygulamanın 15 yılı aşkın süredir devam ettiği anlaşılmıştır.’ Cümlesi usulsüzlüğün kurum kültürüne dönüştüğü, yıllardır, yaklaşık 15 sene boyunca bunun bu şekilde yapıldığı tespiti. Sadece 2019 ve 2020 yılı gelir kaybı toplamı 146.1 milyon TL. Önceki yıllarda ne kadar kayıp olduğu belirtilmiyor, ancak kaba bir hesapla ortalama her yıl 73 milyon TL zarardan hesap edilirse 1 milyarın üzerinde (1 milyar 100 milyon) yaklaşık bir zarardan bahsedebiliriz.”

‘DEVLETİN UZMANRESTORASYON ŞİRKETİ ZARAR ETTİRİLİYOR’

Deniz Yavuzyılmaz, Vakıf İnşaat Restorasyon şirketinin 2019 yılı bilançosu ile 2 milyon 217 bin 578 Türk Lirası dönem zararı açıkladığını belirterek şöyle konuştu:

“Restorasyon skandallarıyla anılan ülkemizde, restorasyon işleri vasıfsız, yetersiz yüklenicilere verilip binlerce ayakta kalmayı başarabilmiş tarihi yapılarımız geri dönülmesi imkansız şekilde tahribata uğratılırken, bu işler için kurulmuş olan kamu şirketi yasal mevzuatlar olmasına rağmen ihalelere bile davet edilmiyor, tarihi eserlerimiz tıpkı şile kalesi restorasyon faciasında olduğu gibi Sünger Bob heykeline dönüştürülürken, devletin uzman şirketi zarar ettiriliyor, var olma savaşı veriyor.”