CHP'li Yavuzyılmaz: Cumhurbaşkanı kararı 8 yıllık kamu zararının ispatı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 10:31

22 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, aralarında uluslararası yolcular için verilen yolcu garantisinin ancak binde 7’si karşılanabilen Kütahya Zafer Havalimanı’nın da bulunduğu 10 havalimanının daimi hava hudut kapısı ilan edilmesine karar verildi.

"GEÇ KALINMIŞ BİR KARAR"

Daimi Hudut Kapısı ilan edilen havalimanları için yıllardır böyle bir talep olduğunu ve kararın gecikmiş bir adım olduğunu söyleyen CHP'li Yavuzyılmaz ANKA’ya değerlendirmelerde bulundu. Zafer Havalimanı için yüklenici şirkete 2020 yılının ilk 8 ayı için toplam 852 bin yolcu garantisi verildiğini, ancak DHMİ’nin bir soru önergesi üzerine paylaştığı verilere göre havalimanını kullanan yolcu sayısının 7 bin 233’te kaldığını hatırlatan Yavuzyılmaz, uluslararası yolcu garantileri açısından durumun daha da vahim olduğuna dikkat çekti.

"MİLYONLARCA EURO KAMU ZARARI"

Dış hatlar için verilen yolcu garantisinin 2020’nin ilk 8 ayında 351 bin 194 olduğunun, ancak bu 8 ayda yurtdışı çıkışlı yolcu sayısının 2 bin 487’de kaldığının altını çizen Yavuzyılmaz, “Havaalanının faaliyete geçtiği günden bugüne kadar yaklaşık olarak aynı seviyedeki büyük zararları işaret ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da bu yüzde 99lar seviyesinde üzerinde. Bu karar çok geç kalınmış bir karar özellikle Zafer Havalimanı için 8 yıl gecikilmiş bir karar. Milyonlarca avro her yıl hazinenin kasasından şirket kasasına aktarıldığı halde havalimanını daha fazla yolcunun kullanımına uygun hale getirmek için yeterli tedbirin yetkililerce alınmadığının ispatı niteliğinde. Bugüne kadar özellikle Zafer Havalimanını Daimi Hudut Kapısı yapmayan ve kamu zararının yıldan yıla artmasına neden olan sorumlular hakkında mutlaka soruşturma başlatılmalıdır” değerlendirmesi yaptı.

"PANDEMİ İLE AÇIKLANAMAZ"

Yolcu başına verilen garanti bedelinin 10 euro olduğunu, dış hat uçuşlarında garantilerin tutturulamaması nedeniyle 3 milyon 487 bin 194 euro kamu zararı oluştuğunu, bunun TL karşılığının da yaklaşık 32 milyon 778 bin TL olduğunu bildiren Yavuzyılmaz, yolcu sayılarının düşük kalmasının pandemi ile açıklanamayacağını, her yıl hata payının yüzde 99 civarında seyrettiğini belirtti.

"ŞİRKET YÜZDE 300 KÂR ETTİ"

Yapılan ihale şartlarına göre projenin ilgili şirkete maliyetinin 50 milyon euro olduğunu, şirketin kasasına girecek bedelin ise 205 milyon euro olduğunu belirten Yavuzyılmaz şirketin bu işten devlet garantileri sayesinde yaklaşık 150 milyon lira kazandığını, bu sayede çoğu hazine tarafından ödenen yüzde 300’lük kâr elde ettiğini söyledi.

DAİMİ HUDUT KAPISI BULUNAN HAVALİMANI SAYISI 45 OLDU

Ticaret Bakanlığı’nın 10 Eylül 2019 tarihli verilerine göre, Türkiye’de 4’ü faal olmayan 64 havalimanı var. Faal olan 60 havalimanından 9’u Askeri, 50’si sivil. Batman havalimanı ise yalnızca hac ve umre ulaşımı amacıyla kullanılıyor. Karardan önce, bu havalimanlarından 35’inde daimi hudut bulunurken 29’unda dönemsel olarak geçici (mobil) hudut kuruluyor.

Karara göre, Pasaport Kanunu gereğince, Kütahya Zafer Havalimanı, Antalya Gazipaşa Havalimanı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Hatay Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nın daimi hava hudut kapısı olarak uluslararası giriş-çıkışlarda hizmet verecek. Böylece Daimi Hudut Kapısı olarak hizmet verecek havalimanı sayısı 45’e çıkacak.







