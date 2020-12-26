CHP'li Yavuzyılmaz: Sahalar ranta çevrildi

26 Aralık 2020 Cumartesi, 13:28

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” üzerine konuştu.

Yavuzyılmaz, “Devletlerin kitle imha silahı üretmesinin en kolay yolu nükleer santral kurmaktan geçiyor. Bu santrallerin tek amacı sadece enerji üretmek değil. Uranyum-235 öyle tehlikeli bir element ki bir kaza durumunda kimyasal reaksiyonu durdurmak imkânsız. İşte, bu nedenle Çernobil ve Fukuşima'daki kazalarda yüz binlerce insan hayatını kaybetti” dedi.

Uranyum-235'in tehlikelerini anlatan Yavuzyılmaz, bundan daha barışçıl, güvenli olan toryum elementinin Türkiye'de olduğunu belirtti. Toryumdan enerjinin nasıl elde edileceği hakkında bilgi veren Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

“Bugün, Türkiye'nin toryum rezervi dünyanın elektrik ihtiyacını yüz yıl karşılayabilecek seviyededir. Türkiye'nin toryum çalışmaları otuz yıllık bir derinliğe sahip. Bundan tam 13 yıl önce toryum teknolojisinde dünya lideri olma fırsatını yakalamıştık. Tarih 20 Kasım 2007. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplandı ve şu kararları aldı: Toryum yakıt teknolojisi ve proton hızlandırıcısı üretiminin planlanması. Bütçenin tahsis edilmesi.

Bir devlet politikası olarak tüm güvenlik tedbirlerinin alınması. Ancak bu toplantıdan sadece on gün sonra Susurluk'tan daha karanlık bir kaza gerçekleşti. İstanbul-Isparta seferini yapmakta olan yolcu uçağı inişe geçtiği sırada düştü. Kazada hayatını kaybedenler arasında Türkiye'nin toryum programının başındaki isim Prof. Dr. Engin Arık ve ekibindeki 5 nükleer fizikçi vardı. Uçağın GPS sisteminin bozuk olduğu, kara kutularının çalışmadığı, iniş takımlarının arızalı olduğu bilirkişi tarafından tespit edildi.”

Kazanın ‘şüpheli” şekilde gerçekleştiğini ve AKP’nin Türkiye'deki toryum çalışmalarını neredeyse durdurduğunu ve apar topar yabancı ülkelerle uranyum-235 yakıtlı nükleer santral anlaşmaları yaptığını söyleyen Yavuzyılaz, “Yap-işlet-devret projelerinde AK Parti'nin son beş yılda yandaş şirketlere kur farkı olarak ödediği toplam tutar 18 milyar dolar. Bu parayla 6 adet toryum mükemmeliyet merkezi kurulabilir ve Türkiye, bu alanda dünya lideri olabilirdi. Peki, AK Parti ne yaptı? 2017 yılında, toryum sahalarını Eti Madenin üzerinden Türkiye Varlık Fonu’na aktardı, bu millî serveti yine ranta çevirmeye odaklandı” diye konuştu.