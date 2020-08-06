CHP'li Yeşil: Dolardaki 1 kuruşluk artışın ülkeye maliyeti 4.5 milyar lira
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, bugün rekor kıran dolar kuruyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, dolardaki 1 kuruşluk artışın Türkiye’ye maliyetinin 4.5 milyar lira olduğunu belirtti.
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, bugün rekor kıran dolar kuruyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, dolardaki 1 kuruşluk artışın Türkiye’ye maliyetinin 4.5 milyar lira olduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 31 Mart 2020 tarihli Türkiye'nin brüt ve net dış borç stokunun 431 milyar lira olduğunu hatırlatan CHP’li Yeşil, “Dolar/TL kurunda bir gün içerisinde yaşanan 24 kuruşluk artışın ülkeye maliyetinin 100 milyar liradan fazla oldu” dedi.
2020 yılı başında kişi başı milli gelirin 9 bin 127 dolar olduğunu anımsatan Yeşil, vatandaşın 1980 dolar fakirleştiğine dikkat çekerek, “Kişi başı milli gelir bugün itibariyle 7 bin 139 dolar tutarına inmiş durumdadır. Yıllar içerisinde Milli Üretimi bitirmeye yemin etmiş bir siyasi iktidar, Dünya'daki dolar bolluğu zamanlarında bunun yerine ithal ikameciliği yaygınlaştırmayı tercih etti. Kendi kendisine yeten ülke konumundan her konuda dışarıya bağımlı bir ekonomi yaratmanın maliyetini ne yazık ki yurttaşlarımız ödüyorlar. Sırbistan, Bulgaristan gibi ülkelerin dahi gerisine düşer duruma geldik” ifadelerini kullandı.
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