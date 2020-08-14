CHP'li yönetici açıkladı: Muharrem İnce neden ihraç edilmedi?

14 Ağustos 2020 Cuma, 11:34

Muharrem İnce'nin dün düzenlediği basın açıklamasından önce CHP yönetimi içinde partiden ihracının gündeme geldiği ortaya çıktı.

İHRACI KILIÇDAROĞLU İSTEMEMİŞ

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, isminin yazılmasını isetetemeyen bir CHP yöneticisi ile yaptığı görüşmede, İnce'nin disipline verilerek partiden ihraç edilmesinin gündeme geldiğini ancak Kılıçdaroğlu'nun bu öneriyi kabul etmediğini aktardı.

Sarıkaya'nın CHP'li yönetici ile görüşmesinden aktardıkları şu şekilde:

“4 EYLÜL'E KADAR GÖZLEMLERİZ”

CHP yönetiminin tahminine göre İnce, 4 Eylül’deki Sivas çıkışına kadar farklı zeminlerde bu çıkışını sürdürecek. Sonrasında da 29 Ekim’e kadar olan dönemde yeni bir zemine söylemini taşıyacak.

CHP yöneticisine, “Sizin tavrınız ne olacak?” diye sordum, “4 Eylül’deki Sivas çıkışına kadar yapacaklarını gözlemleriz, muhatap almayız” dedi.

Sonrasına yönelik de şunları söyledi:

“Aslında Genel Başkanı (Kılıçdaroğlu) ikna edebilsek, anında disipline verip, hiçbir açıklama da yapmadan ihracını sağlar, bu arada, iktidar ile işbirliği içinde olduğunu da ortaya koyarız. İnce için en önemli konu unutulmaktır, bunu da CHP hafızasından silip kendisine sunarız. Ama Genel Başkan teknik konularla sınırlı yazılı açıklamayla yetinilmesini ve demeç verilmemesini istedi.”

Adını yazmamı istemediği için veremediğim partinin etkili ismine göre İnce’nin “ayrılış süreci bir şekilde gerçekleşecek...”

Bu nedenle bu daha önce kendisine sağlayacak mekanizmanın çalıştırılması gerektiği görüşünde.