CHP'li Yücel'den Bakan Soylu'ya 'Urla' çağrısı

İçişleri Bakanlığı'nın Urla kayyumu Önder Can'ı görevden alarak yerine Antalya Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç'ı atamasının ardından CHP İzmir'den flaş bir çıkış geldi. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Urla'nın Belediye Başkan Vekili'nin Urla Meclisi'nden çıkarılması çağrısında bulunurken, "Demokratik teamüllere aykırı bir şekilde, bu ülkeyi kayyumlarla yönetemezsiniz" dedi.

ANKA
30 Aralık 2020 Çarşamba, 11:06
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CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Urla için çağrıda bulundu. Yücel, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasiden, milletin ve meclisin iradesinden, sandıktan çıkan sonuçtan ne kadar uzaklaşırsanız adaletsizliğiniz ve çirkin oyunlarınız o kadar ayağınıza dolanır. Urla halkı sandığa yansıttığı iradenin Urla Belediye Meclisi'ne yansımasını istiyor. Demokratik teamüllere aykırı bir şekilde, bu ülkeyi kayyumlarla yönetemezsiniz. Tepeden inme atamalar, demokrasi dışı yaklaşımlar Urlalılar'a hakarettir. Urla'nın Belediye Başkan Vekili, Urla'nın Meclisi'nden çıkmalı" dedi.

Urla'da Burak Oğuz'un FETÖ soruşturması kapsamında görevden alınmasının ardından Urla Kaymakamı Önder Can kayyum olarak atanmıştı. İçişleri Bakanlığı daha sonra Önder Can'ı da görevden alarak Antalya Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç'ı görevlendirmişti.


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