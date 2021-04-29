CHP'li Yüksel Taşkın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya çağırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, "Şimdi 2 ay dişinizi sıkın diyemezler." sözleriyle birlikte Bakan Fahrettin Koca'yı istifaya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 14:25
CHP'li Yüksel Taşkın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya çağırdı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı istifaya çağırdı. 

"ŞİMDİ 2 AY DİŞİNİZİ SIKIN DİYEMEZLER"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşecek" açıklamasına göndermede bulunan CHP'li Yüksel Taşkın'ın paylaşımı şöyle: Aşı temininde en baştan farklı alternatifler, seçenekler yaratmayanlar, şimdi 2 ay dişinizi sıkın diyemezler. Başta Sağlık Bakanı olmak üzere, süreci yönetemeyenler istifa etmelidir.



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