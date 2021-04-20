Fahrettin Koca'ya 'madenci' tepkisi: Zonguldak 3. il oldu
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'taki vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi.
CHP'li Yavuzyılmaz, Zonguldak'ın en çok vaka artışı yaşandığı iller arasında yer almasını madencilere tanınması gereken aşı önceliği üzerinden değerlendirdi.
Daha önce madenciler için aşı önceliği getirilmesini talep ettiklerini aktaran Yavuzyılmaz, Fahrettin Koca'ya sert sözlerle tepki gösterdi.
Koca'ya seslenen Deniz Yavuzyılmaz, "Bin kere söyledik, resmi olarak talep ettik. Maden işçilerini aşıda öncelikli yapın diye. Kulak tıkadınız. Şimdi de haftalık vaka sayısı en çok artan illerden biri Zonguldak. Sizin eseriniz!" dedi.
Zonguldak son belirlemelere göre, son 6 günde 100 binde 155 artış sağlayarak en çok vaka artışı yaşanan 3. il oldu. Zonguldak'taki vaka yoğunluğu 100 binde 455 oranında.
Video Haberler
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
- Grip ve nezle belirtisi olanlar dikkat!
- Baskında ceza kesilen genç, “Abi sadece maç yapıyorduk”
- Minibüste 'pes' dedirten görüntüler kamerada
- Beyoğlu'nda baskın anı! Ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Hadise'nin kardeşinden 'Reza Zarrab' açıklaması
- Erdoğan'la özel görüşmesinde ne istemişti?
- Koca, koronavirüs aşısında yeni yaş sırasını duyurdu
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Dava öncesi yasak!
- Emir'den çarpıcı 'vaka' iddiası
- Yandaşlar sevinmişti, böyle savundu
- Hazine’ye ait taşınmazlar aceleyle vakıflara devredildi
- DSÖ'den 25-59 yaş arası için endişendiren açıklama
- 32 dev şirkete soruşturma