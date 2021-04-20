Fahrettin Koca'ya 'madenci' tepkisi: Zonguldak 3. il oldu

20 Nisan 2021 Salı, 15:00

CHP'li Yavuzyılmaz, Zonguldak'ın en çok vaka artışı yaşandığı iller arasında yer almasını madencilere tanınması gereken aşı önceliği üzerinden değerlendirdi.

Daha önce madenciler için aşı önceliği getirilmesini talep ettiklerini aktaran Yavuzyılmaz, Fahrettin Koca'ya sert sözlerle tepki gösterdi.

Koca'ya seslenen Deniz Yavuzyılmaz, "Bin kere söyledik, resmi olarak talep ettik. Maden işçilerini aşıda öncelikli yapın diye. Kulak tıkadınız. Şimdi de haftalık vaka sayısı en çok artan illerden biri Zonguldak. Sizin eseriniz!" dedi.

Zonguldak son belirlemelere göre, son 6 günde 100 binde 155 artış sağlayarak en çok vaka artışı yaşanan 3. il oldu. Zonguldak'taki vaka yoğunluğu 100 binde 455 oranında.