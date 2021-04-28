Fahrettin Koca'ya sert tepki: Aşıyla ilgili açıklamalarını kronolojik sırayla paylaştılar

28 Nisan 2021 Çarşamba, 19:22

SES Ankara Şubesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşı ile ilgili açıklamalarını tersine kronolojik sırayla paylaştı.

Halka sürekli aşı için çağrı yapıldığını, yeni aşı anlaşmalarının duyurulduğunu ancak aşı tedariğinde yaşanan sorunlar nedeniyle vatandaşın aşıya erişemediği anlatılan SES’in açıklaması şöyle:

“Sağlık Bakanı Koca halkımızı aşı vurulmaya çağırırken, halkımız aşının sıklıkla duyduğu gelişine kavuşamamaktadır, Uzun zamandır, bilimsellikten, gerçeklerden uzaklaşan Sağlık Bakanını aşı konusunda daha fazla açıklama yapmamaya davet ediyoruz”

KOCA'YA AÇIKLAMALARINI HATIRLATTILAR

SES’in açıklamasında Bakan Koca’nın şu açıklamaları sıralandı:

"26 Nisan 2021, Sinovac sözünde durmadı,

19 Nisan 2021, Sıra 55 yaş üstüne geldi, sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum

13 Nisan 2021, BionTech aşısının Haziranda 30 milyon doz gelecek

01 Nisan 2021, Yerli aşımız en kısa sürede tamamlanacak

31 Nisan 2021, BionTech Nisan ayında 4,5 milyon doz anlaşıldı

11 Mart 2021, Aşı programımız muazzam şekilde yürüyor

11 Mart 2021, Çok yakında 5 yerli aşı adayımızda insan çalışmalarına başlayacak,

11 Mart 2021, Nüfusumuzun 50 milyonluk kısmını sonbahardan önce aşılamak istiyoruz,

25 Mart 2021, Mayıs sonuna kadar 105 milyon aşıya erişeceğiz,

25 Mart 2021, Mayıs sonuna kadar 52,5 milyon kişinin aşısının güvencede olduğu ifade edildi,

17 Şubat 2021, Yerli aşı önümüzdeki sonbaharda elimizde olacak,

17 Şubat 2021, Nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak

16 Şubat 2021, Aylardır yaşadığımız korku sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek,

15 Şubat 2021, Bugün itibariyle günde 500 bin aşı yapıyoruz,

11 Şubat 2021, Bir hafta 10 gün içinde en az 3 aşının Faz 1 çalışmasına başlanacak,

11 Şubat 2021, Nüfusumuzun %3,5 aşılanmış durumdayız, Almanya'da bu oran yüzde 3,7

11 Şubat 2021, 17 yerli aşımız var,

11 Şubat 2021, 50 + 50 milyon Sinovac talebimiz vardı, 130 milyona yakın aşının sözleşmesini yaptık,

11 Şubat 2021, Hedefimiz; nüfusumuzun en az yüzde 60'ı aşılanacak,

10 Şubat 2021, ülkemiz 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyondan fazla aşı için anlaşma yapıldı,

21 Ocak 2021, Ocak ayında 20 milyonda sorun yok,

14 Ocak 2021, Salgından kurtulmanın tek yolu aşı,

07 Ocak 2021, Bugün itibariyle 50 milyon doz aşı için kesin anlaşmaya varıldı,

06 Ocak 2021, 3 yerli aşımız insan deneyleri için müracaat etti,

09 Aralık 2020, 50 milyon doz sipariş ettik, yaz mevsimi gelmeden 50 milyon vatandaşımız aşılanmaya başlanacak,

06 Aralık 2020, 50 milyon kişiyi erken dönemde aşılamamız lazım,

06 Aralık 2020, Sinovac’la 50 milyon doz için anlaşma yapıldı,

01 Aralık 2020, Aralık ayında en az 10 milyon muhtemelen 20 milyon doz temin etmiş olacağız, Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon rakamlarını daha da arttırma gayretindeyiz,

01 Aralık 2020, 11 Aralık’tan itibaren yaygın aşılama başlanacak,

25 Aralık 2020, 550 bin Pfizer aşısının yıl sonuna kadar gelecek,

24 Aralık 2020, İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak,

09 Aralık 2020, Şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz gelecek, Türkiye 2-3 ay içerisinde Dünyanın bir çok ülkesinden daha fazla aşıya sahip olacak,

25 Kasım 2020, Bu yıl bitmeden aşıya kavuşacağımızın ümidi içindeyiz,

21 Kasım 2020, Aralık ayında 10 milyon doz Sinovac aşısı alınacak,

18 Kasım 2020, Aralık ayında 10 milyon için aşı alabileceğiz,

01-31 Eylül 2020, Aralık 5 milyon, Ocak ve Şubat aylarında 10'ar milyon doz Sinovac aşısı alacağız, toplamda 50 milyonluk anlaşma imzaladık."