CHP'li Zeybek: 'Cemaatin, mafyanın, iktidarın yargısı olmaz'

17 Haziran 2021 Perşembe, 13:05

CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Rafet Zeybek, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun Teklifi üzerine yapılan TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerinde yaptığı konuşmada, teklifin Cumhuriyet Savcılarını hukuki olarak, Cumhuriyet Başsavcısına bağlayacağı ve bağımsız soruşturma yapma yetkilerini engelleyeceğini belirtti.

CHP Milletvekili Rafet Zeybek konuşmasından önemli başlıklar şöyle;

YARGININ SORUNLARI KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLERLE DÜZELMEZ

“AKP iktidarının getirdiği her kanun teklifinde mutlaka bu ülkenin yargısına zarar verecek çok ciddi maddeler oluyor, Türk yargısının çok ciddi sorunları var. Türk yargısının sorunları münferit yasalarda yapılan küçük değişikliklerle çözülmeyecek kadar büyüktür. Eğer bir ülkenin yargısı bağımsız değilse o ülkede hukuk devleti iddiası yoktur. Eğer, bir ülkenin hâkimleri ile savcıları iktidarın yani yürütmenin tahakkümü altına sokulduysa o ülkede adalet yoktur. Türkiye’de maalesef, yargı da bağımsız değildir, Türkiye’de adalet de dağıtılmamaktadır.”

CUMHURİYET SAVCILARININ ÜZERİNE HUKUKİ AMİR ATANAMAZ

“Teklifin özellikle, 2’nci ve 3’üncü maddesi Cumhuriyet Savcılarının üstüne Cumhuriyet Başsavcılarını getirmektedir. 81 Başsavcıyı güçlendirmekte, bütün yetkileri vermekte, savcıları da onların tahakkümü altına sokmaktadır. Cumhuriyet Savcıları bağımsızdır, yani idari anlamda ise Başsavcıya bağımlıdır ancak bu teklifle hukuk anlamında bağımsızlıkları da kalmayacaktır.”

“CMK’nın 160’ıncı maddesinde de şöyle diyor: Cumhuriyet Savcıları bir ihbar, şikâyet aldığı anda yani bir suç iddiasını öğrendiği anda harekete geçer. Başsavcılar demiyor. Şimdi kim geçecek harekete? O suçu öğrenen başsavcı geçecek değil mi? Savcının geçme hakkı yok. Başsavcı “Geçme.” derse geçmeyecek “Geç.” derse geçecek. Yargıya müdahale ve talimat verme artacaktır. Bu teklif yerine savcı yardımcılığı getirilmesi, yargı sistemi için daha uygulanabilirdir.”

CEMAATİN, MAFYANIN, İKTİDARIN YARGISI OLMAZ, MİLLETİN YARGISI OLUR

“Türkiye’de hâkimlik teminatı yoktur. Bu ülkede hâkim savcıların coğrafi teminatı yoktur. Eğer verdiği karara göre ertesi gün bir hâkim savcıyı tayin ediyorsanız ya da hakkında, verdiği karar nedeniyle disiplin soruşturması açılıyorsa, “Türkiye’de bağımsız ve tarafsız yargı var.” deme hakkımız yoktur.

Teşhisi koyalım, Türkiye’de yargı sorunludur ve Türkiye’de yargı bağımsız ve tarafsız değildir. Ne kadar iyi kanun çıkarırsanız çıkarın eğer uygulamada bağımsız bir yargı yoksa, bağımsız hâkim ve savcılar yoksa hiçbir yarar sağlamaz.”

“Bu milletin yargısıdır, cemaatin yargısı olmaz, yürütmenin yargısı olmaz, grupların olmaz, mafyanın yargısı olmaz. Ama bakıyoruz hepsinin yargısı var. Yürütmenin yargısı var, mafyanın yargısı var; devletin o güçlerinin içine, yasamanın içine mafya giriyor, yürütmenin içine mafya giriyor, yargının içine mafya giriyor. Yargı bağımsızlığı ve yargıya güven ise sürekli zedeleniyor.”