CHP'li Zeybek: Kum hırsızlığında adı geçen AKP'liler istifa etmeli

26 Şubat 2021 Cuma, 15:07

CHP Antalya Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek, Antalya’nın Kaş ilçesinde izinsiz kum çıkartıp ticaretini yapan ve aralarında Kaş Belediyesi’nin AKP’li Belediye Meclis üyelerinin de olduğu iddia edilen çok sayıda kişinin gözaltına alınmasını verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

CHP’li Zeybek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Kaş ilçesinde yaşanan kum hırsızlığı ve bu hırsızlığa AKP’li meclis üyelerinin de karıştığı iddialarını ve sürecin hangi aşamada olduğunu sordu.

İSTİFA ETMELİLER

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, verdiği önerge ile birlikte yaptığı yazılı açıklamada “AKP iktidarında rant ve talanın en çok zarar gördüğü kentlerin başında Antalya gelmektedir. En son yaşanan talan haberi, Kaş ilçemizde aralarında AKP’li meclis üyelerinin de olduğu iddia edilen kişilerin kum hırsızlığı yaptığıdır. Kaş’ta siyasilerin karıştığı rantın, talanın ve yağmanın önüne bu sefer yargı geçti. İddia edilen suça karışanlar hakkında başlatılan soruşturmayı yakından takip edeceğiz ve TBMM gündemine getireceğiz. İsmi geçen AKP’li meclis üyelerini istifaya davet ediyorum, çünkü siyasi etik bunu gerektirir" dedi.

Zeybek "Kaş’ta sahillerin, ormanların talan edilmesinin önüne geçilmesi gerekirken, bu seferde kumunun yağmalanması ile karşı karşıyayız. Yağmalanmadık bir karış toprak bırakmak istemeyen bir zihniyetin iktidarında, Kaş’ın ve Antalya’nın doğasını savunmak bir yurttaşlık görevidir" ifadelerini kullandı.

"TEK TEK HESABINI SORACAĞIZ"

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar da “AKP’nin özellikle son yıllarda daha da hızlanan yağma ve talan stratejisi kendilerini sona ne kadar yakın hissettiklerini gösterir nitelikte. Giderayak ‘Ne götürebilirsek kardır’ mantığıyla hareket edip, ellerinin ulaşabildiği her yere uzanıyor, her yeri talan ediyorlar. Ne doğa, ne tabiat, ne kamu yararı… Hiçbir şey umurlarında değil! Tek düşündükleri kendi menfaatleri. Sefaletle yoğurulan halkın, bu yağmacı anlayışa sandıkta dur diyeceğinden kendileri de şüphe duymuyorlar. Halkın iktidarını kurduğumuzda tüm bu olanların tek tek hesabını soracağız” açıklamasında bulundu.















