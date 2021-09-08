CHP'li Zeybek’ten Antalya’daki çimento fabrikasına tepki

08 Eylül 2021 Çarşamba, 10:39

CHP’li Rafet Zeybek Antalya’nın Döşemealtı ilçesi Bademağacı Mahallesi sakinlerinin sağlığını tehdit eden çimento fabrikasının yarattığı çevre kirliliği hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP Antalya Milletvekili Zeybek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Döşemealtı Bademağacı mahallesi sakinleri yıllardır, tozları ile çevreye zarar veren çimento fabrikası nedeniyle zor durumda. Mahalle sakinleri çimento fabrikasının filtre kullanmaması nedeniyle etrafı kaplayan toz bulutu altında yaşamak zorunda kalıyor. Vatandaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre çimento fabrikası denetleme zamanlarında filtreleri kullanmakta, denetleme dışı zamanlarda ise filtreleri kullanmayarak çevreye ve insan sağlığına zararlı tozları etrafa yaymaktadır. Fabrikanın yaydığı tozlar nedeniyle hastalıklar artmış durumda, yapılan tüm şikayetler sonuçsuz kalıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri insan sağlığı ve çevreye zarar veren bu işletme hakkında gerekli tedbirleri derhal almalıdır. Bu kirliliğe sebep olanlar ve göz yumanlar hakkında gerekli yasal işlemlerde yargı tarafından yapılmalıdır. Halk sağlığı çimento üretiminden daha önemlidir.”

DOĞAYLA, İNSAN SAĞLIĞI İLE UYUMLU ÜRETİM MÜMKÜN

“Gelişmiş birçok ülkede çevresel değerlerle uyumlu, insan sağlığına zarar verecek atıkların nerdeyse az olduğu sanayi üretimleri mevcutken, AKP iktidarı üretimi ve sanayi yatırımlarını doğayı yok ederek yapmaktadır. Filtre ve arıtma sistemleri olmayan ya da kullanmayan işletmelerle doğamız, suyumuz her geçen gün kirlenmektedir. Çevre kirliliğinden ne yazık ki bizlerde etkilenmekteyiz, artan hastalıklar ve bunlara bağlı can kayıpları görmezden gelinmekte, çevreyi kirletenleri denetleme makamında olan iktidar sahipleri ise en iyi bildikleri iş olan, denetleme mekanizmasını çalıştırmamayı özenle sürdürüyorlar. Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için acil bir eylem planına ve onu uygulayacak yöneticilere ihtiyacımız var.”