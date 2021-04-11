128 milyar dolar nerede? Savcıya göre bu soru hakaret

11 Nisan 2021 Pazar, 02:00

CHP’nin Mudanya ve Kırşehir ilçe başkanlıklarının Mudanya’daki billboard’lara astırdığı “128 Milyar Dolar Nerede” afişleri önceki gün gece söküldü. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Mudanya Belediyesine ait reklam panolarındaki ilan sebebiyle Mudanya ve Kırşehir cumhuriyet başsavcılıkları tarafından dün itibarıyla ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

TÜM TÜRKİYE’YE ASILACAK

Soruşturmanın ardından CHP’li belediyelerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, Türkiye genelinde pankart ve billboard’lara “128 milyar dolar nerede” sorusunu asacakları öğrenildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu “128 milyar dolar nerede” afişlerinin gece yarısı sökülmesine gönderme yaparak Twitter hesabından“ 128 milyar dolar nerede?” diye sordu. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca da Twitter hesabından açıklama yaparak, “CHP Mudanya İlçe Başkanlığı’nın taktırdığı billboard’lar gece operasyonuyla söküldü. Billboard’larda görünmesini istemedikleri soruyu bir kez daha soralım: 128 Milyar Dolar Nerede” diye yazdı.

TEK TEK SORDULAR

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da “Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak neden rahatsız etti? Sahi 128 milyar dolar nerede?” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, “Biz isim de vermemiştik ama savcı 128 milyar doları kimin iç ettiğini anlamış olacak ki Erdoğan’a hakaret olarak değerlendirmiş. Bir daha soralım. 128 milyar dolar nerede?” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise “CHP Mudanya İlçe Başkanlığımızın yaptırdığı billboard’lar gece operasyonuyla söküldü! Vatandaşın görmesini istemediğiniz soruyu en yüksek sesle sormaya devam edeceğiz. 128 milyar dolar nerede?” diye yazdı.