CHP'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka oldu
Mevcut başkan Fatma Köse ile yarışan CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Aylin Nazlıaka, 309 oyla yeni başkan oldu.
CHP Kadın Kolları 14. Olağan Kurultayı’nda Kadın Kolları Genel Başkanı değişti. Aylin Nazlıaka CHP Kadın Kolları’nın yeni Genel Başkanı oldu.
AYLİN NAZLIAKA KİMDİR
Türk iş kadını, siyasetçi Aylin Nazlıaka, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili olarak meclise girdi. Nazlıaka, Mayıs 2016 tarihinde CHP'den ihraç edilmiştir. 15 Eylül 2019 tarihinde parti meclisinin aldığı kararla CHP'ye geri dönmüştür.
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