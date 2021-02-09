CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten Bahçeli'ye Enis Berberoğlu tepkisi

09 Şubat 2021 Salı, 18:25

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu'nun durumu hakkında, "Mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun buluyoruz, ancak infazın durdurulmasına karşıyız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Berberoğlu ile ilgili şunları söyledi:

"Yargıya saygımız var, mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun buluyoruz; ancak infazın durdurulmasına karşıyız. Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke komisyon ve genel kurula geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır.”

"HUKUK TANIMAZLAR!"

Bahçeli'nin bu açıklamalarına CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten tepki geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini dile getiren Çelik şunları söyledi:

"Hukuk tanımazlar!

Anayasa madde 83/son: 'Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasî parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.'

Bu hükme rağmen nasıl olurda böyle açıklama yaparsınız?! Doğrusu; Ha Bahçeli, ha Erdoğan! Malzeme bu!