CHP’nin ‘Yerel Yönetim Politika Belgesi’, Parti Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildi

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Yerel Yönetimler Politika Belgesi'ne göre, CHP iktidarında, belediye sayısı artırılacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, siyasi iktidarın ülkedeki bin 836 belediyeyi kapattığını belirterek, “Gelişmiş ülkelerde belediye başına düşen kişi sayısı 10 binlere inerken bu rakam Türkiye’de 60 binlere çıktı. İhtiyaca göre yetki ve bütçelerini düzenleyerek kapatılan beldeler ile birlikte 2 bine yakın belediyeyi yeniden açacağız. Belediye başına düşen kişi sayısı 20 binlere düşecek. Hizmetleri halka yakınlaştıracağız” dedi.

CHP iktidarında uygulanacak yerel yönetim politikalarının belirlenmesi amacıyla yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmalar tamamlandı. CHP’li Torun başkanlığında hazırlanan Yerel Yönetimler Politika Belgesi, PM toplantısında görüşülerek, oybirliği ile kabul edildi. 52 sayfalık belge, “yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, demokratikleştirilmesi ve şehirlerin sürdürülebilir kılınması” ana başlıklarına odaklanıyor. Belgede öne çıkan düzenlemeler özetle şöyle:

YETKİ VE GELİRLERE ARTIŞ

- Belediyelerin yetkileri, öz gelirleri ve hizmet kapasiteleri artırılacak. Böylece belediyeler merkezi yönetimin; siyasi ve finansal bağımlılığından kurtarılacak. Belediyeler güçlendikçe hizmetler halka yakınlaşacak ve ucuzlayacak.

- Belediye bütçeleri yalnızca nüfusa göre değil, kentin ihtiyaçlarına göre düzenlenecek. Yerel yönetimlere; hizmet verdiği ulaşım, iletişim gibi bazı alanlarda vergilerin belirli oranlarını toplama yetkileri verilecek, bağış toplama yetkileri genişletilecek.

- Yerel yönetimlerde yakından yönetim ilkesi esas alınacak. Belediye sayıları artırılacak ve belediye başına düşen kişi sayısı azaltılacak. Halk, yaşadığı kentle ilgili kararların bir parçası olacak.

- Şehirler, uzun vadeli planlamalarla sürdürülebilir politikalar geliştirecek. Kentler doğal afetlere hazırlıklı olacak şekilde uzun vadeli tasarlanacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve kırsal üretim teşvik edilecek.

‘DENGE KURACAĞIZ’

CHP’nin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nin 12. maddesinde halka, “Yeni bir merkez-yerel dengesi kuracağız” sözü verdiğini anımsatan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Yerel Yönetimler Politika Belgesi ile bu maddenin gereğini yerine getiriyoruz. Yerel yönetimler devletin vatandaşa en yakın eli. Siyasi iktidar o eli kesmek istiyor ama biz güçlendireceğiz. Hizmetleri halka yakınlaştıracağız” diye konuştu.

CHP, Yerel Yönetimler Politika Belgesi ışığında, partinin Yerel Yönetimler Reformu Yasa Teklifi’ni yazmaya başlıyor. Bu kapsamda Torun başkanlığında oluşturulacak heyet, kısa süre içinde çalışmalara başlayacak. Yasa teklifi hazırlanarak, TBMM’ye sunulacak.