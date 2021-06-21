CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerin performanslarını değerlendirdi

21 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Kemal Kılıçdaroğlu çalıştayda, belediye başkanlarına, “‘Yardımlar kesilecek’ dediler, kesilmedi. Tüm engellemelere rağmen çalışmalar sürdü” diye seslenerek, “Sosyal yardımları devam ettirin” talimatını verdi.

Gaziantep’te gerçekleştirilen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’nda partili belediyelerin geride kalan 2 yılı değerlendirildi. Etkinliğin ilk oturumunda, il il yapılan anket sonuçları ve başkanların performansları masaya yatırıldı. İkinci oturumda ise belediye başkanları, uzman isimlerin sunumlarını izledi.

‘SİZ SAKİNLEŞTİRİN’

Edinilen bilgilere göre, çalıştayın kapanışında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, “Birileri Türkiye’yi farklı yerlere götürmeye çalışıyor. Provokasyonlara, halkın tahrik edilmesine izin vermeyin. Halkı sakinleştirin. Kentinizde bu tür provokatif girişimler olursa, seçilmiş belediye başkanı olarak halkı siz sakinleştirin” dedi.

VİZYON PROJELER HAZIRLANACAK

Öte yandan CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının gelecek aylarda Antalya ve Kıbrıs’ta iki ayrı toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Salgın süreci ile birlikte sosyal projelere ağırlık veren CHP’li belediyeler, gelecek 3 yıllık hizmet dönemlerinde vizyon projelere odaklanacak. Ağustos ve ekim aylarında bir araya gelecek olan büyükşehir belediye başkanları, CHP’li belediyelerin vizyon projelerinin ortaya çıkarılması için birlikte çalışacak.