CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerin performanslarını değerlendirdi
CHP’nin Gaziantep’te yapılan Belediye Başkanları Çalıştayı’nda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının çalışmalarını masaya yatırdı.
Kemal Kılıçdaroğlu çalıştayda, belediye başkanlarına, “‘Yardımlar kesilecek’ dediler, kesilmedi. Tüm engellemelere rağmen çalışmalar sürdü” diye seslenerek, “Sosyal yardımları devam ettirin” talimatını verdi.
Gaziantep’te gerçekleştirilen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’nda partili belediyelerin geride kalan 2 yılı değerlendirildi. Etkinliğin ilk oturumunda, il il yapılan anket sonuçları ve başkanların performansları masaya yatırıldı. İkinci oturumda ise belediye başkanları, uzman isimlerin sunumlarını izledi.
‘SİZ SAKİNLEŞTİRİN’
Edinilen bilgilere göre, çalıştayın kapanışında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, “Birileri Türkiye’yi farklı yerlere götürmeye çalışıyor. Provokasyonlara, halkın tahrik edilmesine izin vermeyin. Halkı sakinleştirin. Kentinizde bu tür provokatif girişimler olursa, seçilmiş belediye başkanı olarak halkı siz sakinleştirin” dedi.
VİZYON PROJELER HAZIRLANACAK
Öte yandan CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanının gelecek aylarda Antalya ve Kıbrıs’ta iki ayrı toplantı gerçekleştireceği öğrenildi. Salgın süreci ile birlikte sosyal projelere ağırlık veren CHP’li belediyeler, gelecek 3 yıllık hizmet dönemlerinde vizyon projelere odaklanacak. Ağustos ve ekim aylarında bir araya gelecek olan büyükşehir belediye başkanları, CHP’li belediyelerin vizyon projelerinin ortaya çıkarılması için birlikte çalışacak.
Video Haberler
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
- Markette kız çocuğuna istismar! 8 yıl hapsi istendi
- Kedisini öldüren köpeğin sahibini vurdu
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
En Çok Okunan Haberler
- BioNTech ve Sinovac aşıları karşılaştırıldı
- Peker'den, Soylu'ya yeni gönderme
- İşte Ateş ile Korkmaz görüşmesinin ses kaydı
- Zaferin büyüklüğü mücadelenin zorluğuyla ölçülürmüş
- Veyis Ateş'ten ikinci açıklama
- Genç oyuncu yaşamını yitirdi
- Veyis Ateş'ten ses kaydı açıklaması
- Viyana Büyükelçisi'nden Baran Korkmaz açıklaması
- İnanamayacağınız isimler Suriye'nin yağmalanmasında
- Suriyeli iki grup arasında silahlı çatışma