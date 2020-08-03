CHP'ye engel, AKP'ye teşekkür!

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:10

Kayseri'de bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özhaseki, AKP'nin kurulduğundan bugüne her seçimden galip çıktığını, Türkiye'de 1389 belediyeden 786'sını AKP'nin kazandığını, nüfusun yüzde 55'ine doğrudan hizmet götürdüklerini söyledi.

Pandemi sürecinde AKP'li belediyelerin adeta seferberlik başlattığını söyleyen Özhaseki, "Seçimlerden bu yana yaklaşık bir buçuk sene geçti. Bütün belediye başkanlarımızdan vatandaşlarımız da biz de son derece memnunuz. Pandemi döneminde belediyelerin gelirleri düştü, ufak sıkıntılar başladı. O dönemde belediye başkanlarımız canhıraş bir şekilde kaymakamlarla, valilerle beraber Vefa Destek Grupları oluşturdular. Evinden çıkamayanlara iaşe götürülmesinden çocuklara oyuncak götürülmesine kadar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için adeta seferber oldular" ifadelerini kullandı.

"YOKLUKLAR İÇERİSİNDE HARİKALAR OLUŞTURDULAR"

Belediye başkanlarının her projesinde yanlarında olduklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisinden de birçok arkadaş Vefa Destek Gruplarının içerisinde yer aldı. Bir iki tane bağımsız hareket etmeye çalışanlar, algıyla, medya ile uğraşanlar hariç herkes uyumlu çalıştı. Her birine milletim adına teşekkür ederim. Bütün belediye başkanlarımızı alnından öpüyorum. Yokluklar içerisinde harikalar oluşturdular. Belediyelerimizin gelirleri düşmesine rağmen ağlamadan çalıştılar, bahane üretmediler, işlerine baktılar. Şimdi ise belediye başkanlarımızın desteklenmesi icap ediyor, onlara yol göstermek icap ediyor. Doğrusu ben de bu arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Belediye başkanlarımızdan bizi arayıp 'görüşemiyoruz' diyen şimdiye kadar hiç olmamıştır. Biz de 21 yıllık tecrübemizi belediye başkanı arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Belediyelerimizin her projelerinde varız. Sorunlarına çözüm bulmaya, yol göstermeye çalışıyoruz. Bizi bugünlere aziz milletimiz getirdi. Her şart ve zamanda onlar için çalışmaya devam edeceğiz."