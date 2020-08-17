CHP’yi rakı masasında eleştirmeyi kabul etmem!
CHP 37. Olağan Kurultayı’ndan sonra hiç konuşmadı. Parti Meclisi’ne listeleri delip girenler, hiç beklemediği halde üstü çizilenler oldu. Bunun üzerine bir de Muharrem İnce, kendisine yönelik zehir zemberek açıklamalar yapıp, partide hareket başlatacağını açıklayınca gözler bir kez daha CHP’ye çevrildi.
Bir yandan Ankara’da erken seçim konuşulurken, CHP’nin lideri, Ayasofya tartışmalarında yeterince tepki göstermemek, partiyi sağa çekmek, muhalefetin ‘tek adamı’ olmakla eleştirildi. 2023’te Cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olacağı söylentisi de bir yandan giderek yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Tüm bu tartışmalara cevap vermesi gereken kişi CHP’nin genel başkanıydı. O suskunluğunu bozdu, bize de sormak kaldı.
-
Sizinle yine çok tartışmalı bir dönemin ardından buluşuyoruz. Önce kurultay,
Millet İttifakı polemikleri ve tabii ki Muharrem İnce faktörü... Bir açıklama
yaptınız ve iddiaları parti yönetimi olarak yanıtladınız. Muharrem
İnce’yi disipline vermeyi düşünüyor musunuz?
Bu aşamada
hayır.
- Peki
hangi aşamada?
Partiye
zarar veren hiç kimseyi partide tutmak istemeyiz.
-
Muharrem İnce CHP’ye zarar veriyor mu, kime yarıyor bu kargaşa?
Bunun
takdirini kamuoyuna bırakıyorum.
- İnce,
sizi muhalefetin tek adamı olmakla itham etti. Kurultay döneminde de bu yönde
eleştiriler aldınız. Doğru mu, tek adam mısınız?
Öncelikle
şunu söylemek isterim, kurultay, gerçekten de çok güzel bir atmosferde
gerçekleşti. Pandemi döneminin tüm koşullarına uyuldu. Hiçbir yerden, medya
mensupları dahil şikâyet gelmedi. Kurallara uyarak gereği yapıldı. Söylem
olarak da son derece başarılı bir kurultaydı. “Kurultayı neden şimdi
yapıyorsunuz?” diye eleştiriler geldi. “Partiler kongrelerini yapabilir” diye
açıklama gelince, yaptık. Çünkü sonbaharda tablonun ağırlaşabileceğini
görüyorduk, ki zaman bizi haklı gösterdi. Önümüzdeki dönemde, Covid-19’la
ilgili olarak çok daha kötü bir tabloyla karşı karşıya kalabilir Türkiye.
-
Fotoğrafın geneline baktığımızda hiçbir siyasi partide genel başkana karşı bu
kadar direnç gösterilmiyor. Niye CHP’de hep bir parti içi muhalefet, bir
hareket var?
Demokrasinin
gereğidir bu durum, olması gerekendir. Kişisel çıkar, kişisel ikbal amacı
taşımadıkça her türlü eleştiriyi, her türlü muhalefeti anlayışla karşılamak
tarihsel sorumluluğumuzdur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin ana
direklerinden, temel taşlarından biridir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
kurduğu Cumhuriyetimizin siyasi kadrolarının evi CHP’dir. Ülkemizi çok partili
siyasi hayata taşıyan parti, CHP’dir. Şimdi yeni bir devrime doğru yürüyoruz.
Cumhuriyetimizi, kuruluşunun yüzüncü yılında demokrasiyle taçlandıracağız.
Dolayısıyla demokrasiyi savunuyorsak önce parti içinde demokrat olacağız. Eğer
bir yanlışlık varsa yanıtını veririz, yoksa gelen eleştirilerden ders
çıkarırız. Bunu yapmazsak kuruluş felsefemize aykırı davranmış oluruz. Ana
felsefemiz, ülkenin bağımsızlığı, ekonomik büyümeyi sağlamak, çok partili
hayata geçmek, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Dolayısıyla bu eksenden
sapamayız. Bu eksen, milyonların benimsediği, içselleştirdiği eksendir. Bu
ekseni belirleyen Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş uygarlığı yakalamaktan,
aşmaktan söz ediyor. Çağdaş uygarlığı, bilgiyle, bilimle aşarsınız.
Üniversiteleriniz, insan kaynağınızla, güçlü bir ekonomiyle aşarsınız. Dünyada
saygınlığı olan ülkeyi böyle inşa edersiniz. Türk Lirası’nın değer kazanmasını
isterseniz bunun yolu da üretimden geçiyor. Üretimin bir ülkenin bağımsızlığı
açısından ne kadar değerli olduğunu bilen de yine Mustafa Kemal ve
arkadaşlarıydı. Osmanlı’nın bütün borçlarının sırtında olduğu en zor dönemlerde
savunma sanayiinden tutun, şeker, kâğıt, demir çelik fabrikalarına kadar, savaş
meydanlarında kazanılan zaferleri ekonomik zaferlerle taçlandırmışlardır. Bu
ekonomik zaferler, Türkiye’ye dünya ölçeğinde saygınlık kazandırmıştır. Özetle
ben parti içi eleştirilere, muhalefete demokrasi penceresinden bakıyorum.
Dediğim gibi olması gereken budur. Pek çok partide böyle bir yaklaşım olmadığı,
lidere bağlılık korkuyla ilişkili olduğu, liderin bizzat kendisi eleştiriden
hoşlanmadığı için CHP’de kökleştirmeye çalıştığım eleştirel bakış açısı yadırganıyor
haliyle. Ama Türkiye tüm bunları aşacaktır.
-
Partinizdeki muhaliflerden konu açılmışken... Selin Sayek Böke sizi eleştiren,
size karşı hareket başlatan ekipte yer alıyordu. Genel sekreter seçilmesi de
hayli şaşırttı. Burada hangi motivasyonla hareket ettiniz?
Özel bir
motivasyana gerek yok. Selin Hanım, partili bir arkadaşımız. Avrupa Konseyi’nde
ülkemizi ve partimizi başarıyla temsil ediyor. Sadece Selin Hanım’la ilgili
değil, diğer pek çok arkadaşımızla geçmişte ve hatta bugün bile bazı konularda
farklı düşünüyor olmamız, birlikte çalışamayacağımız anlamına gelmez. Eğer siz,
az önce sıraladığım hedefleri gerçekleştirmek istiyorsanız ortaklaşmak
zorundasınız. Birlikte çalışmak zorundasınız. Sizi eleştirdi diye eleştirenleri
partinin dışına atarsanız, “Artık senin burada yerin yoktur” diye bir kin,
öfke, önyargıyla yaklaşırsanız bunun adı zaten “siyaset” olmaz. Siyaset, kin ve
öfkeyle yönetilecek bir alan değil. Tam tersine siyaset, gelen eleştirilerden
ders almasını bilen bir yönetim anlayışıdır. Böyle yaparsanız başarılı
olursunuz. Geçmişte bana muhalefet eden, kurultayda benim değil başka bir
adayın kazanması yönünde imza veren, oy veren arkadaşlarım arasında hâlâ
milletvekili olan, belediye başkanı olan, partimizin yönetim organlarında görev
alan isimler var. Biz birlikteyiz.
Demokrasiyi içselleştirmişseniz bunları olağan bulmalısınız.
- Olağan
buluyor ve hiç öfkelenmiyorsunuz, öyle mi?
Evet, öyle.
Hiç öfkelenmiyorum, kimseye kin tutmuyorum. Hatta hiç öfkelenmediğim, en ağır
eleştirileri yapmış arkadaşlarımla da çalışabildiğim, çalışmaktan memnuniyet
duyduğum için en yakın arkadaşlarımdan zaman zaman eleştiri de alıyorum. (Gülerek)
-
Kurultayda PM dışında kalıp MYK’ye giremeyen Tuncay Özkan’a başdanışmanlık
verdiniz. Sizin için neden vazgeçilmez bir partili Tuncay Özkan?
Hayır, az
önce de söyledim, demokrasiyi içselleştirmişseniz, liyakate önem veriyorsanız,
hiç kimse vazgeçilmez değildir. Tüm görevler ve görevlendirmeler için
geçerlidir bu. Önce onun altını özenle çizeyim. Bugünkü koşullarda medya ve
iletişim konularında en iyi görev yapacak arkadaşımız oydu. O çerçevede
kendisine bir görev verdik. Yoksa kendisini partinin dışına itmek veya
“seçilmedi” diye başka bir arayış içine girmek doğru değildi. Gördüm,
çalışıyor. Ona yönelik ciddi eleştiriler yapılıyor ama o hiçbir TV kanalına
çıkmıyor. Sadece işini yapıyor. Dolayısıyla arkadaşımız bu görevini sürdürecek.
- Bu
noktada, kurultay öncesi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yaptığı
“Tuncay Özkan’ın girmesini istemedim” açıklamasını hatırlatmam gerekiyor. Sorun
mu var?
Doğru
bulmadığımı söyledim.
-
İşinize müdahale olarak mı gördünüz?
Hayır,
doğru bulmadığımı söyledim, o kadar.
-
“Dostlarınız”la ilgili de konuşalım: Sıraladığınız 13 maddede ortaklaşan
herkesin dostunuz olduğunu söylediniz. Nerede ortaksınız anladık, peki, CHP
olarak nerede ayrışacaksınız? Sonuçta bu bir tek parti değil, bir ittifak...
Sürece en
başından bakmak gerekiyor. Eğer illa bir milat olacaksa, 16 Nisan referandumu
kampanyasından günümüze, çeşitli nedenlerle CHP’ye uzak olan siyasal, toplumsal
ve kültürel kesimlerle bir araya geldik. Öncelikli hedefimiz, önyargılarımızdan
karşılıklı olarak kurtulmaktı. Hiçbir siyasi beklenti içinde olmaksızın,
birbirimizi tanıma ve hatta bir helalleşme süreciydi bu. Bu, yıkılan
önyargıların sonucudur, Millet İttifakı’nın son iki seçimdeki başarısı.
İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya’nın kazanılması. Sonrasında ise
Covid-19 sürecinde, “Alçakgönüllü Bir Uygarlığın İnşasına Çağrı” başlığı ile
bir yazı kaleme almıştım. O yazıda, hem Türkiye hem dünya için yepyeni bir
ekonomik ve siyasal yaklaşımı ortaya koydum. Sonrasında “Buhrandan Çıkış
Çağrısı” yaptık. Son olarak da kurultayımızda İkinci Yüzyıla Çağrı
Beyannamemizi açıkladık. Bu, sıradan bir 13 madde değildir. Türkiye’nin
geleceğini tarif eden ve dostlarımızla birlikte oluşturacağımız iktidarımızda
da yol haritamızı anlatan maddelerdir. Kurultayda da söyledim: Bu 13 maddenin
altına imza koyan herkes, bizim dostumuzdur. İktidar çevresinden birçok tepki
geldi, anlıyorum, telaşlanıyorlar. Çünkü iktidardan gideceklerini onlar da
görüyor. Bakın İpek Hanım, en geç 2023’te seçim yapılacak. Dolayısıyla en geç
2023’te, biz, dostlarımız ile birlikte iktidara geleceğiz. Geçmişin
kavgalarını, tartışmalarını, ayrışmalarını bir kenara bırakmak, asgari
müştereklerde, belirli ilkeler çerçevesinde bir araya gelmek gerekiyor. Nedir
o; güçlü bir demokratik parlamenter sistem, kadın-erkek eşitliği, kadına
yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasının devlet politikası olması, hukuk
sistemimizin darbe hukukundan arındırılması, çağdaş ülkelerdeki demokratik
kuralların bizim ülkemiz için de geçerli olması, yargının bağımsızlığı,
Meclis’in vesayetten kurtulması ve TBMM’ye ilk kurulduğu günkü onur ve
şerefinin iade edilmesi... Bunlar bizim ortaklaştığımız alanlar... Bunun sağı
solu yok. Demokrasi, sağcısı için de solcusu için de geçerli. Demokrasinin
dışına çıkanları diktatör diye adlandırıyoruz zaten. Demokrasiyi savunuyorsak
demokratik yaşam benim için de geçerli, benim gibi düşünmeyen için de geçerli olmalı.
Böyle düşünüyorsak sorun yok zaten. İttifak dediğimiz, “dostlarımız” dediğimiz
şey bu. Yani Türkiye’yi “ikinci yüzyıla” hazırlayacak olan, bölgesinde ve
dünyada güçlü kılacak insanların, partilerin birlikteliğidir. Ben böyle
bakıyorum.
- Bu
ittifaklarla CHP’yi sağa kaydırdığınızı düşünenler var, ne diyorsunuz?
Hayatımda
duyduğum en saçma şeylerden birisidir bu. Az önce ifade ettiğim parti içi
demokrasiyi işletecek, taşeron işçileri gündeminin en baş konusu yapacak,
apartman görevlileri için kadınlar için gençler için işçiler için gecenizi
gündüzünüze katacaksınız.. Adalet için Ankara’dan İstanbul’a yürüyeceksiniz..
Herkes için ve her alanda adalet için mücadele edeceksiniz, sonra da yok CHP
sağa kaymış. Bu eleştirileri yapanların pek çoğunun solculuğu “sözde”
solculuktur, gardrop Atatürkçülüğü gibi, gardrop solculuğu, kantin
solculuğudur. Biz “Taşeron işçilerine kadro” diyene kadar, kimsenin aklına
gelmiyordu o kardeşlerimiz. Kimse “Bu ülkede 100 binlerce taşeron işçi var,
onların hakları ne olacak” diye sormuyordu bile. Acaba emekliye iki maaş
ikramiye, bu sözü söyleyenlerin aklına geliyor muydu? Toplumun en yoksul kesimi
olan orman köylülerini gündeme getirmek, bu sözü söyleyenlerin akıllarına
geliyor muydu? Bu sözü söyleyenler acaba kendi oturdukları binalarda apartman
görevlilerinin sorunlarını biliyorlar mıydı? Toplumun en duyarlı, bugüne kadar
sahip çıkılmamış her kesimine sahip çıktık. Bana söyler misiniz, bunun neresi
sağcılık? Rakı masalarında Cumhuriyet Halk Partisi’ni eleştirmeyi asla kabul etmem
ve doğru bulmam. Oturup, CHP’yi samimi olarak eleştirenleri dikkatle okurum.
Çünkü onlardan öğreneceğim şeyler vardır. Ama oturup kendisine post tahsis
edilmedi diye veryansın edeni samimi bulmam. Bunlardan dost da olmaz, partiye,
ülkeye yarar da gelmez.
-
Örneğin Ayasofya açılışında çok tepki göstermemekle eleştirildiniz. Orada hedef
alınan Atatürk’e sahip çıkmadığınız dahi söylendi. Sahiden de çok yüksek sesli
bir tepki vermediniz..
İpek Hanım,
neden tepki göstermediğimi anlatayım, ama önce şunu da ben sorayım: Ayasofya
için tepki vermediğimiz için bizi eleştirenler kim, kim Allah aşkına? Ciddiye
alınamayacak kadar ülke gerçekliğinden kopmuş, küçük bir grup. Atatürk’e sahip
çıkmamakla ilgili bir durum değildir bu. Her bir CHP’li Atatürk’e azim ve kararlılıkla
sahip çıkar. Her bir CHP’linin yolunu aydınlatan da Atatürk’ün düşünceleridir.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ayasofya konusu ise bir oyundu, Ayasofya gibi
kutsal bir mekânın siyasete alet edilmesiydi. Aslında Erdoğan, Ayasofya’yı
ikbali için yani siyasetteki düşüşünü durdurmak için açıyordu. Biz bu oyuna
gelmedik.
-
Geçmişte böyle bir refleks mi vardı?
Evet,
vardı. Onlar bir şey söylediğinde ne tepki vereceğimizi gayet iyi biliyorlardı.
Politikalarını bunun üzerine inşa ediyorlardı, biz bu oyunu bozduk. Yapıyorlar,
bakıyorlar ki bekledikleri tepki gelmiyor. O zaman kendi kitlelerine
anlatamıyorlar. Bu CHP, eski CHP değil. “Bu CHP var ya bu CHP, her şeye itiraz
eder” diyemiyorlar. Tam tersine, şöyle bir sürece evrildik. Ülkenin sorunları
var, bu sorunların nasıl çözüleceğini madde madde açıkladık. Ekonomik krizin
ilk başlangıcında, Ağustos 2018’de, 13 maddeyle krizden nasıl çıkarız diye
basın toplantısı yaptık. Şu anda bir buhran dönemi yaşıyoruz, bu buhranı nasıl
aşacağımızın yol haritasını da çıkardık, Buhrandan Çıkış Çağrısı yaptık.
Dolayısıyla biz sürekli eleştiren değil, Türkiye’nin sorunlarını nasıl
çözebileceğimizi geniş kitlelere anlatan bir partiyiz şu anda. Ve ben bundan
gurur duyuyorum.
- Mesela
Ayasofya meselesi: Diyanet İşleri Başkanı kılıç çekti, Atatürk’ü hedef aldı. O
noktada ittifak ortaklarıyla nasıl bir çalışma içine girdiniz? Bir telefon
trafiği mi başladı, “Bu konuda tepkimizi şu şekilde vereceğiz” diye bir yol mu
belirlediniz?
Mustafa
Kemal Atatürk hepimizin, vicdanı olan herkesin ortak değeridir. Mustafa Kemal
Atatürk, Milli Kurtuluş Savaşı’nı verirken kendisiyle aynı şeyleri düşünmeyen
arkadaşlarıyla birlikte mücadele etti. Ayrışmalar sonradan başladı. Mustafa
Kemal de onları dikkatle dinledi, izledi. Biz, Diyanet İşleri ve Genelkurmay
Başkanlığı’nı siyaset dışında tutarız. Hep öyle olmuştur, geleneksel bir
tavırdır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Mustafa Kemal Atatürk'ü dışlayıp hedef
alması asla kabul edilemez. Bunu grup toplantısında da açıkladım. Bugünler aynı
zamanda, Mustafa Kemal Atatürk’ün değerinin daha da iyi anlaşıldığı, onun
öngörülerine daha da saygı duyulduğu günlerdir. Örnek vereyim, Z kuşağı diyoruz
değil mi? Aslında hangi harfle adlandırılıyor olursa olsun, gençlerimiz Mustafa
Kemal’in yıllar önce tanımını yaptığı, olmasını istediği gençlerdir. Ne
diyordu? “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür.” Günümüzün gençleri tam da bu
tarife uyan bir kuşaktır. Onlar her alanda özgürlük istiyor, kısıtlanmak
istemiyor. O yüzden de Saray iktidarının baskıcı, kısıtlayıcı, engelleyici
politikalarına teslim olmuyorlar. Zaten bizim görevimiz de onlara bu özgürlük alanlarını
sağlamaktır.
- CHP’de
Atatürk düşmanları var mı?
Hayır
efendim, yok. Olamaz!
- PM’yi,
DEVA Partisi lideri Ali Babacan ile uyumlu çalışmaya göre belirlediğiniz de iddialar
arasında. Babacan ve Davutoğlu’yla Millet İttifakı’nın genişlemesi söz konusu
mu?
Ciddiye
alınacak iddialar değil bunlar. Hatta bence iddia bile değil. İddianın da bir
ciddiyeti, bir ağırlığı olur, o da yok. Millet İttifakı genişler mi? Onu zaman
gösterir, bugünden bir şey söyleyemem. İki parti de şu anda kuruluş aşamasında.
Siz nasıl gazeteci olarak dikkatle izliyorsanız, biz de siyasetçi olarak
dikkatle izliyoruz. Bu konuda bir söz söylemek, her şeyden önce o iki siyasi
partiye nezaketsizlik olur. Nihayetinde, uzun yıllar ülke yönetiminde bulunmuş
kadrolar tarafından kurulmuş iki ayrı siyasi parti. Süreç içinde siyasi
kimliklerinin inşa sürecini tamamlayacaklar.
- Bir
önyargınız olmadığını anlıyorum...
Bizim
kimseye karşı bir önyargımız yok, olmamalı da zaten... İlkeler üzerinden
bakmalıyız, geleceğe. Geçmişteki kavgalar, tartışmalar, ayrılıklar üzerinden
değil. Geçmişte olduğumuzdan farklı bir noktaya gelmişsek ve o nokta
parlamenter demokrasi, şeffaflık, denetim, liyakat, yargı bağımsızlığı, herkes
için ve her alanda adalet, hakkaniyet, kayırmacılığın ve israfın sona ermesi,
herkese iş ve aş, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği bir sosyal devlet
anlayışı, kayıt dışı istihdamın sona ermesiyse kimseye önyargıyla bakamayız.
Geçmişin hataları, yanlışları ile insanlar yargılanmamalı. Bizim AK Parti’ye
karşı da bir önyargımız yok. Kendi kuruluş ilkelerine, parti programlarına
baksalar, aslında bugün yaptıklarının tam tersinin kuruluş programlarında
olduğunu görecekler. Tamamen saptılar. Bugün aslında AK Parti diye bir parti
yok. Sadece bir kişi var, Erdoğan var. Birisi çıkıp Erdoğan’a “Efendim şurada
bir yanlışınız var” diyebiliyor mu, diyemez. Erdoğan, bugün TBMM toplantısı
eksi beş derecede yapılacak dese, kimse itiraz etmez, hepsi ellerini kaldırır.
Orası bir parti değil, Erdoğan Kulübü. Erdoğan gider parti biter.
ABDULLAH GÜL’DEN KORKUYORLAR
- Kemal
Bey, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile her hafta bir araya geliyor, uzun
telefon konuşmaları yapıyormuşsunuz, gönlünüzdeki cumhurbaşkanı adayı da
Abdullah Gül’müş, doğru mu?
Sayın
Abdullah Gül, cumhurbaşkanıyken belli aralıklarla Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne
davet eder, bizim gözümüzden Türkiye’yi ve Türkiye’nin sorunlarını dinlemek
isterdi. Ben de aktarırdım, gizli kapaklı değildi zaten. Bir devlette olması
gereken geleneği sürdürmek istiyordu. Neden? Çünkü cumhurbaşkanı devletin
sigortasıdır, tarafsızlık için de yemin etmiştir. Cumhurbaşkanlığı’ndan
ayrıldığı gün genel merkezimize geldi, vedalaştık, kendisini uğurladık. Herhangi
bir kavgamız yok, yeri geldiğinde kendisini de eleştirdik, onu da söyleyeyim.
Ayrıldıktan sonra en son kız kardeşimin vefatı dolayısıyla Sayın Gül aradı,
başsağlığı dileklerini iletti. Kendisine teşekkür ettim. En son görüşme o
zaman. “Her hafta görüşme” ve benzer iddiaları ortaya atanlar birilerinin
kontrolü altında olan, ruhen de rahatsız şahsiyetler.
- Peki,
aklınızdan cumhurbaşkanı adayı olarak hiç Abdullah Gül geçti mi?
Şöyle ifade
edeyim: Bize gelen böyle bir şey yok. Nereden çıktı ben de bilmiyorum. Abdullah
Gül, isterse cumhurbaşkanı adayı olabilir tabii. Kalkıp, “Olamazsın” diyemeyiz
ki...
- Tabii
olabilir de sizin partinizden olur mu?
Bu konuda
bize gelen hiçbir şey yok. Olmayan bir konuda bir düşünce beyan etmemizin
mantığı yok. Soru şu: Abdullah Gül’den neden bu kadar korkuyorlar?
- Gül
korkusundan çok mesele şu mu: Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylığında doğru karar
vermediğinizi düşünenler var ve tartışma bunun tekrarlanması üzerinden
yürütülüyor...
Bugün
Ekmeleddin Bey cumhurbaşkanı olsaydı Ortadoğu’da bu felaket olmazdı İpek Hanım.
Ekmeleddin Bey, Türkiye’nin yetiştirdiği ender bilim insanlarından biridir.
Başka ülkelerin, adına uluslararası yarışma düzenlediği, ödül verdiği bilim
insanımızdır ama yeteri kadar anlatamadık. Önyargılarımız vardı, vesaire. Dünya
görüşüne katılırsınız, katılmazsınız ama Ekmeleddin Bey’in saygınlığı konusunda
bugün de bir endişem yoktur.
-
Abdullah Gül’den korktuklarını mı düşünüyorsunuz?
Ee, bu
kadar gündeme getiriyorlarsa korkuyorlar demektir.
- Sizin
gönlünüzde cumhurbaşkanı olmak yok mu?
Bizim bir
ittifakımız var, adına “Millet İttifakı” diyoruz. Bir ittifak yaptıysanız
kararları ittifakın liderleriyle beraber alırsınız. “Ben yaptım, oldu” derseniz
onun adı ittifak olmaz. Bu akılcı, önyargısız bir yanıttır. Bu yanıtın
temelinde kişisel hiçbir beklenti ve çıkar ilişkisi yatmaz. Bu yanıtın
temelinde Türkiye’nin aydınlığa kavuşması ideali yatar. Altını çizerek şunu
söylemek istiyorum: Yeri geldiğinde herkes özveride bulunmak zorundadır! Çünkü
Türkiye’den daha değerli hiçbir şey yoktur.
- Siz de
dostlarınız da yeri geldiğinde özveride bulunmak zorundasınız, öyle mi?
Elbette.
Siz Türkiye’yi bugün içinde bulunduğu tablodan çıkarmak ve Türkiye’yi kısa
sürede bölgenin en güçlü, dünyanın saygın ülkelerinden biri haline getirmek
istiyorsunuz. Bunu kiminle, dostlarınızla yapacaksınız. Bugün Türkiye’nin
içinde bulunduğu tablo bir partiyi aşan tablodur. Bu tablo içinde tüm
değerlendirmelerimizi yapmamız gerekiyor. Bu kadar hapiste gazeteci varsa,
mahkeme kararları açıkça uygulanmıyorsa, bu da saraydan kaynaklanıyorsa
Türkiye’de hepimizin oturup düşünmesi lazım.
-
Bahçeli’nin, Erdoğan’ın ittifak ortağınız Meral Akşener’e yönelik “eve dön”
çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Gidici
olduklarını gördükleri için bunu yapıyorlar. Meral Hanım da arkadaşları da bunu
görüyor zaten.
- Erken
seçim bekliyor musunuz?
Türkiye
2023’e kadar bu buhranı zor taşır, ama erken seçime gidemezler. Çünkü erken
seçime gittikleri taktirde ortaya çıkacak tablonun farkındalar. Erdoğan ailesi
iktidardan gitmenin maliyetini çok iyi biliyor.
- CHP
Genel Başkanı olarak sizin bugün bir erken seçim talebiniz var mı?
Yerel
seçimlerden sonra genel seçimler yarın yapılacakmış gibi tüm hazırlıklarımızı
yapıyoruz. Yarın karar alsınlar, biz hazırız.
-
Diyelim bugün seçim oldu ve kazandınız, ilk icraat parlamenter sisteme dönüş,
peki, sonra?
Siyasi
ahlak yasasını çıkaracağız. Siyaseti kirlilikten arındırmamız lazım. 83 milyon
kişinin rüşvet aldığını bildiği bir kişinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni
temsil etmek üzere büyükelçi olarak atanması tarihimiz için yüz karasıdır.
Seçimler olduğunda göreceksiniz, Türkiye’yi ayağı kaldıracak projeler
açıklayacağız. Bu projelerin nasıl finanse edileceği, ne kadar sürede
yapılacağı, ne kadar istihdam yaratacağı uluslararası saygın kuruluşların
onayını alarak açıklayacağız. Aynı zamanda “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”
ile de yol haritamızı açıklamış olduk. Orada sıraladığımız 13 maddenin gereği
neyse, vakit kaybetmeden hayata geçireceğiz.
SERVETİNİ TÜRKİYE’YE GETİRSİN
- Erdoğan
kulübü diyorsunuz, orada işler nasıl gidiyor sizce?
Çok fena.
Erdoğan Kulübü de değil Erdoğan Ailesi Kulübü...
- Son
konuşmalarınızda hep “Damadı görevden al” diyorsunuz.
Türkiye
için istiyorum bunu. Bakın bunu dünyada hiçbir muhalefet partisi yapmaz,
yapmamıştır da zaten... Biz, iktidara krizden çıkışın yolunu da gösterdik.
Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. Sosyete damadın görevden alınması gerektiğini de
yine aynı gerekçeyle söyledim. Düne kadar “Türk Lirası karşısında dolar değer
kazandıkça bunu dış güçler yapıyor” diyorlardı. Bugün tam tersini söylüyorlar.
Dolar değer kazansın, Türk Lirası değer kaybetsin, bu bizim işimize gelir diye
düşünüyorlar. Halka yalan söylüyorlar. Devleti yöneten bir aile millete yalan
söylüyorsa o koltukta oturamaz. Başta vicdan sahibi AK Partililerin oturup
düşünmesi lazım. Ya düne kadar siz dış güçler operasyon yapıyor diyordunuz,
bugün memnunuz diyorsunuz. O zaman sizi dış güçler mi yönetiyor? Neden halka
yalan söylüyorsunuz?
- AKP
seçmeninde bir değişiklik görülüyor mu?
Mutfakta
yangın var. Yurttaş, izlenen kötü siyasetin bedelini öder hale geldi. AKP’den
beslenen dar bir çevre hariç AKP seçmeni de bu halde. AKP’den beslenenler
memnun, dolar arttıkça onların gelirleri de artıyor. Erdoğan’ın serveti de
artıyor. 83 milyon bir avuç insana çalışıyor. AKP’li bunu görüyor, mutfağında,
tenceresinde görüyor. Erdoğan’a “Damadı görevden al” diyorum ama bir şey daha
söyleyeyim. Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurtdışındaki servetini
Türkiye’ye getirsin. Milyarlarca paraları var.
- Bundan
nasıl bu kadar eminsiniz?
Şunun için
eminim: Trump, “Senin servetini, mal varlığını inceleyeceğiz, aklını başına al”
dediğinde Erdoğan hiç sesini çıkarmadı. Erdoğan ailesinin Türkiye’ye vergi
açısından da ihanet ettiğini çok iyi biliyoruz. Man Adası’ndaki olay buydu.
Vergi cennetlerinden gelecek paranın vergilendirilmesini sağlayacak kararname
2006 yılından bu yana çıkarılmıyor (Kurumlar Vergisi Kanunu madde 30/7). Çünkü
Erdoğan Ailesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne vergi ödemek istemiyor.
- “Türkiye’de
yaşayıp gelecek güvencesi olmayan bir kişi bırakmayacağız” diyorsunuz. Nasıl
olacak bu?
Aile
destekleri sigortasıyla yapacağız. Türkiye, bu sigorta dalını öngören 102
sayılı İLO sözleşmesini 1971 yılında parlamentodan geçirmiş. Orada, dokuz
sigorta dalından bahseder. Sekizinci sigorta dalı, işsizlik sigortası rahmetli
Ecevit döneminde kabul edilerek hayata geçirildi. Uygulanmayan tek sigorta dalı
aile destekleri sigortasıdır. Uygulandığı taktirde hiçbir bireyin gelecek
endişesi olmayacak. Herkes sosyal devletin koruması altında olacak. 1971-2020
neden aile destekleri sigortası yasası çıkarılmıyor? 18 yıldır tek başına
iktidarlar, neden bunu çıkarmıyorlar? Yoksullara yardım yapıyorlar. Aslında
yoksullara yardım yapmıyorlar, yoksulluğu yönetiyorlar. Yoksullara verdikleri
küçük yardımlarla yoksulları kendilerine bağımlı hale getirip, iktidarlarını
sağlamlaştırıyorlar. Sosyal devlette vatandaş, yoksulluğunun giderilmesini
ister siyasi otoriteden. Anayasa, “Sosyal güvenlik herkesin hakkıdır” diyor,
bitti. Bunlar yardımları hak olmaktan çıkarıp, lütuf haline getiriyorlar.
Vatandaşa bunu anlatmamız gerekiyor. Sosyal devlet sana iş bulmalı, geçineceğin
geliri sana sağlamak zorunluluğu var. Sosyal devlet budur zaten.
BIDEN, ERDOĞAN’IN DEĞIRMENINE
SU TAŞIMAKTAN VAZGEÇSIN
- ABD
başkan adayı Biden’ın aylar önce verdiği “Erdoğan’ı yenmeleri için muhalifleri
desteklemeliyiz” demeci birden gündeme geliverdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bir defa şunu açıkça söyleyeyim: Joe Biden haddini aşmıştır. Türkiye’de muhalefete destek verecek yegâne kaynak, millettir. Bizi başka siyasilerle, Türkiye’yi de başka ülkelerle karıştırmamasını öneririm. Çünkü biz “Bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu bir ülkeyiz. Siyaseti de okyanus ötesinin çıkarları için değil, milletimizin çıkarları için yaparız. Joe Biden, Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin.
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