CHP’yi seçimlere götürecek MYK’de değişim bayram sonrasında

31 Temmuz 2020 Cuma, 05:00

CHP'nin 37. olağan kurultayının ardından gözler partiyi iktidara taşıması hedeflenen Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ardından çalışacağı yakın kadroyu açıklayacak.

Kılıçdaroğlu’nun CHP Parti Meclisi (PM) içinden oluşturucağı MYK’de mevcut isimlerin bir bölümüyle devam etmesi beklenirken, MYK’deki sayıyı da azaltabileceği konuşuluyor. PM'de Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer almasına karşın Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya, Ünal Çeviköz ve Aykut Erdoğdu’nun çizilmesiyle MYK'nin yapısında da değişikliğe gidilecek.

18 olan sayının 15'e düşeceği, bazı genel başkan yardımcılıklarının birleştirileceği konuşuluyor.

BÖKE DÖNÜYOR

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu MYK'de Faik Öztrak, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu, Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi isimleriyle devam edecek. Kılıçdaroğlu'nun daha önce sözcü görevinden istifa eden Selin Sayek Böke’ye, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'a, Balıkesir Belediye Başkan adaylığı kesin olmasına karşın İYİ Parti ile yapılan ittifak nedeniyle adaylığı gerçekleşmeyen Ahmet Akın'a ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'e yer verebileceği konuşuluyor.

Böke'den sonra sözcü görevinde bulunan Bülent Tezcan'ın ise yeni MYK'de genel sekreter olarak görevlendirileceği dillendiriliyor. MYK'de Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim için gazeteci kökenli Ali Öztunç'un, Eğitim Politikaları için ise yine mevcut MYK'de yer alan Lale Karabıyık veya Yunus Emre’nin ismi öne çıkıyor.

Kılıçdaroğlu'nun kurultayda adı çizilen eski Büyükelçi Ünal Çeviköz'ü başdanışman yapabileceği belirtiliyor. MYK'de 4 olan kadın sayısının da artacağı, Gençlik Politikaları'nın da genç isimlerden birine emanet edileceği konuşuluyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bayramdan sonra PM'nin ilk toplantısını yapacak. Toplantının ardından da “A takımı”nı netleştirecek.