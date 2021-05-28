CHP'yi üzen ölüm: Dilek Kumcu yaşamını yitirdi

28 Mayıs 2021 Cuma, 18:08

CHP TBMM Grup Danışmanı Ankara Barosu kayıtlı Dilek Kumcu, yaşamını yitirdi.

Kumcu'nun yaşamını yitirdiği haberi üzerine Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "TBMM Grup Danışmanımız aynı zamanda meslektaşım olan İnsan Hakları Savunucusu Dilek Kumcu'yu kaybettik. Çok üzgünüm. Ailesinin, yakınlarının, partimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise sosyal medya hesabından, "CHP ailesi olarak bugün acımız büyük. CHP Grup Hukuk Danışmanımız Dilek Kumcu yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

"MAALESEF O İLAÇ ÇOK GEÇ GELDİ"

Dilek Kumcu’nun sağlık hakkına erişebilmek için mahkemelere başvurmak zorunda kaldığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise, "Dilek mahkeme ara kararıyla ilacın kendisine getirilmesi hakkını kazandı ama maalesef o ilaç çok geç geldi" paylaşımını yaptı..