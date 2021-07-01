Chris Paul coştu! Phoneix Suns, 28 yıl sonra finale çıktı

NBA'de Chris Paul'ün 41 sayısıyla yıldızlaştığı maçta Phoneix Suns, Los Angeles Clippers'ı 130-103 mağlup etti ve 28 yıl sonra NBA finaline çıktı

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2021 Perşembe, 08:58
Chris Paul coştu! Phoneix Suns, 28 yıl sonra finale çıktı
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NBA'de ilk finalist belli oldu.

Batı Konferansı final serisinde altı maç sonunda Los Angeles Clippers'ı elemeyi başaran Phoenix Suns, konferans şampiyonu oldu ve adını NBA finaline yazdırdı.

Batı Konferansı şampiyonu Suns'ta Chris Paul nefis bir maç çıkardı. Paul, karşılaşmayı 41 sayı ile tamamladı ve play off kariyer rekoru kırdı. Paul ayrıca 4 ribaund 8 asist 3 top çalmayla oynadı ve karşılaşmanın yıldızı oldu. 

Clippers'ta Marcus Morris 26 sayı 9 ribaund, Paul George 21 sayı 9 ribaund 2 asist, Reggie Jackson 13 sayı 8 asist ile mücadele etti.





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