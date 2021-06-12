Christian Eriksen maçın devam etmesini istedi

12 Haziran 2021 Cumartesi, 21:56

Danimarka - Finlandiya maçında Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen rahatsızlandı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen için sağlık görevlileri müdahale için oyun alanına geldi. Yıldız futbolcuya kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan futbolcunun bilincinin açık olduğu bildirildi.

Christian Eriksen'in menajeri Martin Schoots da oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

NPO Radio'ya konuşan Schoots, "Christian hayatta ve konuşabiliyor. Babası ve eşi onunla birlikte hastanedeler." dedi.

Danimarka Futbol Federasyonu, Eriksen'in durumuyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada Eriksen'in uyandığı ve tetkiklerin sürdüğü belirtildi. UEFA da yayımladığı açıklama ile maçın devam edeceğini bildirmişt.

MAÇIN DEVAM ETMESİNİ İSTEMİŞ

ZDF ise, Eriksen'in kendine biraz geldikten sonra takım arkadaşlarına 'maça kaldığı yerden devam edin' mesajı verdiğini içeren bir haber yayımladı.