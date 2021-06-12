Sahada yaşam mücadelesi; Eriksen'de son gelişme

12 Haziran 2021 Cumartesi, 20:08

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçının 43’üncü dakikasında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'in, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığılışı sonrası kısa bir süre kalbinin durmuş olabileceği belirtildi.. Tecrübeli oyuncu, sağlık ekibinin ilk müdahalesi ve kalp masajının ardından sedyeyle soyunma odasına götürüldü. İlk 20 saniye hareketsiz kalan ve kalbinin durmuş olabileceği söylenen Eriksen'in daha sonra kalp masajı ve tedavi ile yaşama döndüğü iddia edildi. TRT'nin sorularını yanıtlayan Halil Akın, "Futbolcunun kalbi durmuş olabilir, ancak erken müdahele ile hayata döndürüldüğü yolunda bilgiler var. 3 dakika kritiktir, 15 saniyede müdahele edildi, doktorlar ve takım arkadaşları çok sakin kaldılar. Anlık yorgunluk veya sıcaktan etkilenmiş olabilir" dedi.

Saha içerisinde uygulanan müdahalenin ardından Christian Eriksen, sağlık ekibi tarafından soyunma odasına götürüldü, oradan da hastaneye yetiştirildi.