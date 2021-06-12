UEFA, Danimarka - Finlandiya maçının 21.30'da oynanacağını açıkladı
Danimarka Futbol Federasyonu, karşılaşmanın 21:30'dan itibaren kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
Danimarka - Finlandiya maçında Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen fenalaştı. Yerde hareketsiz kalan Eriksen için sağlık görevlileri müdahale için oyun alanına geldi. Yıldız futbolcuya kalp masajı yapıldı.
UEFA oyuncunun durumunun stabil olduğunu ve detaylı bilgilendirmenin 20.45’te yapılacağını duyurmuştu.
Ardından, Danimarka Futbol Federasyonu, "Eriksen'in bilinci açık, tedavisi sürüyor" açıklaması yapmıştı.
Danimarka Futbol Federasyonu, karşılaşmanın 21:30'dan itibaren kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklama ise şöyle: "İki takımın da oynama talebi üzerine, maç 21.30'da yeniden başlayacak. İlk yarının son dört dakikası oynanacak ve ardından beş dakikalık bir devre arası olacak. Danimarkalı Christian Eriksen'in dahil olduğu tıbbi bir acil durum nedeniyle maç, askıya alındı. Oyuncu şu anda hastanede ve durumu stabil. UEFA, Christian Eriksen'e hızlı bir iyileşme diler ve her iki takıma da örnek tutumları için teşekkür eder. Bu akşam Belçika ile Rusya arasındaki UEFA EURO 2020 maçı, planlandığı gibi başlayacak."
Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).— UEFA (@UEFA) June 12, 2021
The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.
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