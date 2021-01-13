CIA duyurdu: UFO belgeleri indirilmeye hazır

13 Ocak 2021 Çarşamba, 11:51

CIA’in iddiasına göre kurumun Tanımlanamamış Uçan Cisimler (şimdi “Tanımlanamamış Hava Olgusu” deniyor) üzerine derlediği belgelerden oluşan “bütün” arşivin halka açılması, bir asırdan daha eskiye uzanan ve önceden çok gizli olan yüzlerce kayıttan oluşuyor.

Popular Science Türkiye'nin aktardığına göre bu veri yığını, 1990’ların ortalarından beri UFO’lar hakkında gizliliği kaldırılmış hükümet belgelerini alıp paylaşan The Black Vault (Kara Kasa) internet sitesinin uzun süre devam ettirdiği gayretler sayesinde ortaya çıkmış.

Sitenin kurucusu John Geenewald Jr.’a göre The Black Vault, 1980’lerden beri Bilgi Edinme Yasası talepleri doğrultusunda açılan hukuki davalardan sonra bölük pörçük şekilde ortaya çıkmaya başlayan bu UFO kayıtlarının yayımlanması için 1996’dan beri mücadele veriyor.

Belgelerden bazıları daha önce gün ışığına çıksa da, söylenenlere göre CIA’in UFO kayıtlarının tamamı ilk defa halka açık şekilde yayımlanıyor. Bu durum, The Black Vault’un CIA’den bir CD-ROM edinmesiyle mümkün olmuş. İstihbarat ajansının iddiasına göre bu disk, daha önce hiç görülmemiş pek çok bilgi de dahil olmak üzere UFO kayıtlarının tamamını içeriyor.