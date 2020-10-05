ÇİBEM kapılarını yeniden açıyor
İzmir'de Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi’nde (ÇİBEM), 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ön kayıt başvuruları alınmaya başlandı.
Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi, yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında kapılarını öğrencilere açtı. 8. ve 12. sınıflar ile mezun gruplarının ön kayıt başvuruları alınmaya başlandı. 8. ve 12. sınıflarda eğitim görecek öğrencilerden kayıt için öğrenci belgesi ve öğrenci ikametgah belgesi istenirken, mezun gurubu öğrencileri diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi ile kayıt yapabilecekler.
GÜMRÜKÇÜ: YENİ YIL YENİ UMUTLAR
Eğitime destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren ÇİBEM aracılığıyla, Çiğlili gençlerimizin eğitimlerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Covid-19 salgınına karşı gerekli tüm tedbirleri alarak yeni eğitim-öğretim yılına başlayacağız. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da el ele vererek birçok öğrencimizin hayallerine kavuşmalarını sağlayacağız” dedi.
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